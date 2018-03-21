Россиянин 9 лет проживал в Украине с просроченным паспортом: детали

Во вторник, 20 марта, по информации оперативных подразделений Южного регионального управления, в селе Лиманское Ренийского района Одесской области, правоохранители обнаружили иностранца с паспортом, срок действия которого истек в 2009 году.

Пограничники проводили профилактические мероприятия "Мигрант", направленные на противодействие нарушениям правил пребывания иностранцев на территории Украины, передает Госпогранслужба.

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"Им оказался 55-летний гражданин Российской Федерации. Мужчина, без уважительной на то причины, не обратился в соответствующие дипучреждения для замены паспортного документа", – говорится в сообщении.

Гражданина РФ привлекли к административной ответственности.

С начала проведения мероприятий "Мигрант" пограничники обнаружили 11 иностранцев, которые нарушили правила пребывания на территории Украины. Среди них есть 2 гражданина Российской Федерации, 7 граждан Республики Молдова, гражданин Республики Беларусь и гражданин Узбекистана.

Всех привлекли к административной ответственности. Троих иностранцев принудительно вернули в их страны.

К слову, российских дипломатов высылают из-за отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.