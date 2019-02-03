15:49
3 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Заоблачные рейтинги РФ. Почему россияне сбивают беспилотники
      Вєсті Кремля
      18:17, 2 февраля
      Вести.UA. Жир: Путинская птичка в кокошнике. Бессмысленные советы Азарова
      Вєсті.UA
      19:09, 2 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Россиянин Ковалев выиграл пояс WBO и претендует на бой с Гвоздиком, его поздравил Ломаченко:фото

      56 Читати новину українською
      Ковалев вернул пояс WBO
      Ковалев вернул пояс WBO / Getty Images

      Российский боксер Сергей Ковалев вернул себе пояс чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Единогласным решением судей он победил Элейдера Альвареса.

      Боксеры прошли всю дистанцию поединка. В течение 12 раундов россиянин выглядел лучше своего соперника, работая первым номером. Альварес большую часть боя провел в защите.

      Читайте также: Американская модель требует у российского боксера 8 млн компенсации за избиение

      По итогам поединка все судьи отдали победу Ковалеву – дважды 116:112 и 120:108.

       

       

      В этой же весовой категории выступает украинец Александр Гвоздик, который является чемпионом мира по версии WBC. После поединка Ковалев заявил, что хочет объединить пояса.

      "Мы много работали над джебом перед этим боем. Сейчас я работаю с Бадди Макгиртом, как когда-то работал в любителях. Теперь я хочу встретиться с другими чемпионами и объединить пояса", – сказал Ковалев.

      Гвоздик свой следующий бой проведет 30 марта. Соперник украинца еще неизвестен. А вот место уже запланировано – Филадельфия, США. Впрочем, сам боксер говорил, что его соперником станет чемпион IBO швед Свен Форнлинг.

      Чемпион мира по версиям WBO и WBА Василий Ломаченко поздравил россиянина Ковалева с победой. Ломаченко опубликовал фотографию в кофте с изображением Сергея.

      "От души рад за тебя", – написал украинец в своем Instagram.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      @sergeykrusherkovalev от души #andthenew рад за тебя

      Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

       

      Теги: Спорт Александр Гвоздик Василий Ломаченко Бокс
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Тимошенко, Зеленський, Порошенко: хто буде плакати, а хто візьме до рук булаву
      сегодня , 14:00 Тимошенко, Зеленський, Порошенко: хто буде плакати, а хто візьме до рук булаву
      Крістіна Бердинських 514
      Українці після Революції Гідності: запалу вистачило ненадовго
      сегодня , 12:01 Українці після Революції Гідності: запалу вистачило ненадовго
      Артем Овдієнко 929
      Главные новости 2 февраля: Россия и США выходят из ракетного договора, весть от пленных моряков
      сегодня , 09:03 Главные новости 2 февраля: Россия и США выходят из ракетного договора, весть от пленных моряков
      873
      На каком языке должны говорить политики
      сегодня , 08:40 На каком языке должны говорить политики
      Олександр Гаврутенко 884
      Громадська активістка дає нове життя історичним дверям
      2 февраля , 22:00 Громадська активістка дає нове життя історичним дверям
      Ukrainer 789
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      Формула-1: Нюрбургринг погасит 254 млн евро долгов перед FOM
       3 августа 2012 , 20:01
      Велогонщик Марк Кавендиш одержал вторую победу в сезоне
       6 февраля 2013 , 01:28
      Галюза: Мой родной Луганск и Крым просто режут, как по живому
       15 апреля 2014 , 22:55
      "Шахтер" опередил российский "Зенит" в клубном рейтинге УЕФА
       11 декабря 2014 , 19:57
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук