Россиянин Нурмагомедов вляпался в громкий скандал, поиздевавшись над нищим: видео

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выложил видео на своей странице в Instagram, которое в дальнейшем вызвало очень много негативных отзывов.

Спортсмен решил посмеяться над нищим, заставив его отжиматься за деньги. Кроме Нурмагомедова там присутствовал также его брат, пишет ТСН.

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What are your thoughts on this video posted by Khabib of him and his cousin paying homeless people to do press ups for money...



Personally we feel it's disgusting and degrading.. Especially them constantly laughing at those involved.. pic.twitter.com/msE5i9ureE — The MMA Bible (@TheMMABible) 6 августа 2018 г.

Это видео прокомментировал норвежский боец – Джек Херманссон.

"Отвратительное поведение. Люди могут думать, что это безвредно, но это лишает человека достоинства. И вы смеетесь над этим. Он видит людей, которые отжимаются каждый день, и при этом не смеется. Но он думает, что это смешно, потому что отжимается нищий?", – сказал Херманссон.

Напомним, что бой чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.

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