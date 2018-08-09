Россиянин Нурмагомедов вляпался в громкий скандал, поиздевавшись над нищим: видео
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выложил видео на своей странице в Instagram, которое в дальнейшем вызвало очень много негативных отзывов.
Спортсмен решил посмеяться над нищим, заставив его отжиматься за деньги. Кроме Нурмагомедова там присутствовал также его брат, пишет ТСН.
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Это видео прокомментировал норвежский боец – Джек Херманссон.
"Отвратительное поведение. Люди могут думать, что это безвредно, но это лишает человека достоинства. И вы смеетесь над этим. Он видит людей, которые отжимаются каждый день, и при этом не смеется. Но он думает, что это смешно, потому что отжимается нищий?", – сказал Херманссон.
Напомним, что бой чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.
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