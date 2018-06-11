Россиянин смешно редактирует фото Эмили Ратаковски, добавляя себя: курьезная подборка

Пользователь сетей Максим из России решил разбавить сексуальные фото модели Эмили Ратаковски своим присутствием. Так, студент-выпускник из Новосибирска решил переосмыслить соблазнительные фото, добавив с помощью фотошопа собственно силуэты.

В одном из интервью Максим признался, что ему очень понравилась Эмили в фильме "128 ударов сердца", в котором девушка сыграла одну из главных ролей. Максим, который живет в российском городе с бабушкой, давно мечтает о встрече с 27-летней красавицей, однако пока приближает этот момент с помощью фотошопа.

Читайте также: Итальянский блогер воспроизводит гламурные фото звезд: забавные снимки

Пикантные фотографии Эмили в купальнике или топлес больше не будут такими, как мы привыкли видеть. Максим пристально следит за обновлениями Эмили в Instagram и мгновенно делает собственные курьезные версии фото, добавляя веселые подписи.

Читайте также: Эмили Ратаковски – 27: самые горячие фото модели (18+)