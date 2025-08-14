Оккупант признал свою вину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора и СБУ.
Что известно о деле оккупанта Куликова?
В октябре 2024 года Куликов дислоцировался в селе Петропавловка. Там он вместе с другими военнослужащими незаконно задержал 3 гражданских мужчин.
Они приехали в село, чтобы спасти уцелевшее имущество.
Оккупанты сначала удерживали своих пленников в доме, допрашивали их, пытались "выбить" данные о дислокации ВСУ.
Один из мужчин смог убежать, а другие, к сожалению, оставались в руках россиян.
8 октября 2024 года Куликов получил приказ от своего командира убить гражданских украинцев. После этого он расстрелял их из автомата АК-74 в доме.
Чуть позже в том же месяце убийца попал в плен ВСУ.
Как добавили в СБУ, Куликов – рецидивист. В армию он попал в конце августа 2024 года прямо из Нижегородской тюрьмы. Там он сидел за разбой и кражи.