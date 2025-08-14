21-летнего российского военнопленного Артема Куликова, который расстрелял двух мирных жителей на Харьковщине, приговорили к пожизненному заключению. Он участвовал в боевых действиях на Купянщине и был стрелком 23 мотострелковой бригады 6 общевойсковой армии ВС России.

Оккупант признал свою вину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора и СБУ.

Что известно о деле оккупанта Куликова?

В октябре 2024 года Куликов дислоцировался в селе Петропавловка. Там он вместе с другими военнослужащими незаконно задержал 3 гражданских мужчин.

Они приехали в село, чтобы спасти уцелевшее имущество.

Оккупанты сначала удерживали своих пленников в доме, допрашивали их, пытались "выбить" данные о дислокации ВСУ.

Один из мужчин смог убежать, а другие, к сожалению, оставались в руках россиян.

8 октября 2024 года Куликов получил приказ от своего командира убить гражданских украинцев. После этого он расстрелял их из автомата АК-74 в доме.

Чуть позже в том же месяце убийца попал в плен ВСУ.

Как добавили в СБУ, Куликов – рецидивист. В армию он попал в конце августа 2024 года прямо из Нижегородской тюрьмы. Там он сидел за разбой и кражи.