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      Россиянину Логинову нечего делать на Кубке мира, – шведский биатлонист

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      Шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон активно критикует россиянина Александра Логинова
      Шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон активно критикует россиянина Александра Логинова / BILDBYRÅN NORWAY

      Шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон активно критикует россиянина Александра Логинова из-за допингового скандала. Однако после спринта в Оберхофе он пожал ему руку, что вызвало удивление.

      Швед убежден, что Логинов не должен был возвращаться после дисквалификации за употребление допинга.

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      "Я не удивлен, что он выиграл (спринт в Оберхофе, – Спорт24). Логинов в этом году провел много хороших гонок, так что победа была вопросом времени. Но он был дисквалифицирован за эритропоэтин, так что я думаю, что ему вообще ничего делать на Кубке мира. Те, кто применял ЭПО, не должны возвращаться", – цитирует биатлониста Expressen.

      Но биатлонист заявляет, что ничего не может поделать с этим, поэтому ему остается только сконцентрироваться на своих выступлениях.

      Я пожал ему руку на церемонии награждения (в Оберхофе, – Спорт24), а потом меня завалили вопросами о том, почему я это сделал. Я думаю, что с моей стороны как спортсмена было бы неправильно не давить ему руку. Но я никогда не буду занимать его и говорить, что его победа – это здорово. Я пожал ему руку, потому что чувствовал, что так надо сделать. Он сидит на пресс-конференции и думает, что не сделал ничего плохого. Я очень удивлен этому. Мне кажется, что он как минимум должен извиниться перед всеми и сказать, что сделал большую ошибку, которую больше не повторит,
      – сказал швед.

      "Но он всегда делает вид, что ничего не сделал. Такому спортсмену очень сложно доверять. И я не испытываю к нему никакой симпатии", – добавил Самуэльсон.

      Напомним, ранее француз Мартен Фуркад назвал позором победу Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, а швед Себастьян Самуэльсон призвал россиянина извиниться за использование допинга в прошлом. Также нашли что сказать чешские биатлонисты Михал Крчмарж и Ондржей Моравец.

      Теги: Спорт Допинг Новости биатлона
      Источник: 24 Канал
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