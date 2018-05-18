Россиянка Самойлова назвала виновных в своем провале на Евровидении-2018

Певица Юлия Самойлова, которая представляла Россию на Евровидении-2018 и не сумела пройти в финал конкурса, обвинила в своем провале организаторов и "Первый канал".

Об этом россиянка рассказала в интервью проекту "The Люди", которое опубликовали на YouTube.

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Я очень сожалею, мне грустно и обидно, что все так получилось, что я не оправдала надежд людей, которые меня поддерживали. Хочу искренне попросить прощения. Поверьте, я не специально это сделала. К сожалению, не одна я повлияла на результат,

– заявила Самойлова.

По словам артистки, платье для выступления ей пришлось готовить самой, за собственные средства. Кроме того, стало известно, что Первый канал должен был купить для Самойловой специальную инвалидную коляску, но отказался это сделать.

При этом певица подчеркнула, что не хочет лезть к кому-то в карман, и что никого, кроме себя, не винит в провале на Евровидении.

"Если бы я хорошо спела, мы бы прошли в финал, но опять же, я не смогла бы высоко подняться", – рассказала Самойлова.

Девушка добавила, что ее номер готовили "халтурщики", которые не отнеслись к его подготовке должным образом. Россиянка рассказала, что отрепетировать конкурсное выступление для "Евровидения-2018" смогла только один раз, поскольку выбить больше репетиций ей не удалось.

Смотрите видео интервью Юлии Самойловой об участии в "Евровидении-2018":

Напомним, в 2018 году Юлия Самойлова представила Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2018" в Португалии с песней I Will not Break. Однако, по итогам голосования, девушка не сумела пробиться даже в финал, показав весьма слабое выступление.