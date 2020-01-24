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      Россиянка упала с девятого этажа в снег, а потом встала и пошла – видео

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      В России жительница поселка Излучинск, что в Тюменской области, упала из окна девятого этажа. После этого смогла встать и даже пойти.

      Россиянка упала в сугроб, видео с моментом падения опубликовали российские телеканалы.

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      На кадрах видно, что снег разбрасывает в разные стороны. Через несколько секунд женщина встает и уходит. Местные СМИ сообщают, что она попросила соседей вызвать скорую.

      Сейчас девушка находится в реанимации, врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Следственный комитет начал проверку.

      Россиянка упала с 9 этажа, встала и пошла: видео

      Отметим, недавно по улицам российского Екатеринбурга разгуливал слон. Животное перевозили в другой город – и ему удалось ускользнуть из вольера.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Курьезные новости Новости России
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