Россиянка упала с девятого этажа в снег, а потом встала и пошла – видео

В России жительница поселка Излучинск, что в Тюменской области, упала из окна девятого этажа. После этого смогла встать и даже пойти.

Россиянка упала в сугроб, видео с моментом падения опубликовали российские телеканалы.

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На кадрах видно, что снег разбрасывает в разные стороны. Через несколько секунд женщина встает и уходит. Местные СМИ сообщают, что она попросила соседей вызвать скорую.

Сейчас девушка находится в реанимации, врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Следственный комитет начал проверку.

Россиянка упала с 9 этажа, встала и пошла: видео

Отметим, недавно по улицам российского Екатеринбурга разгуливал слон. Животное перевозили в другой город – и ему удалось ускользнуть из вольера.