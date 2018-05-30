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Россиянки забросали Джонни Деппа нижним бельем: видеофакт

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Джонни Деппа забросали нижним бельем в России
Джонни Деппа забросали нижним бельем в России

Во время концерта группы Hollywood Vampires произошел пикантный конфуз: поклонницы музыкантов забросали сцену нижним бельем. Вероятно, причиной этого был восторг от Джонни Деппа, который как раз исполнял песню.

Как известно, голливудский актер Джонни Депп пренебрег санкциями против России и решил выступить в Москве с концертом рок-группы Hollywood Vampires. Знаменитость сделал громкое выступление в одном из спортивных комплексов столицы – "Олимпийском".

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В Москву приехали десятки поклонниц талантливого Джонни Деппа. Женщины всех возрастов взволнованно фотографировались с рок-певцом и актером, не скрывая своего восторга.

Сам концерт рок-коллектива Hollywood Vampires не обошелся без конфуза. Во время выступления Джонни Деппу на сцене взволнованные фанатки решили показать свой восторг от музыки и голоса исполнителя, что одна за другой сняли с себя нижнее белье и забросали им сцену. Джонни Депп не растерялся и повесил на свою гитару пикантное белье. В сети появилось соответствующее видео с концерта Джонни Деппа.

Кто такой Джонни Депп?
Один из самых талантливых актеров Голливуда. В частности, актер сыграл главные роли в фильмах "Пираты Карибского моря", "Турист", "Эдвард Руки-ножницы", "Убийство в "Восточном экспрессе", "Мордекай", "Одинокий Рейнджер" и др. Однако актерской карьеры для Джонни Деппа стало мало, поэтому он решил создал рок-группу Hollywood Vampires, которая дебютировала в 2015 году. В творческий коллектив вошли также музыканты Элис Купер и Джо Перри.

Теги: Новости России LifeStyle Голливуд Музыка Джонни Депп
Источник: 24 Канал
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