При этом российские политики не чураются употреблять это слово публично и не получают никаких наказаний. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное издание "Верстка".

Интересно Россияне бросают своих "трехсотых" и убегают, – заместитель командира рассказал реалии оккупантов

Что стало поводом для штрафа для россиянки?

Россиянка Евгения Занданова отправила в общедомовую группу в вайбере следующие сообщения: "Ищенко, все г**но заканчивается на о", "Ума не нажил", "вы все хо**ы", "Так у тебя в крови исподтишка все делать" "Лайкай себе", "Хо**ы всегда так лайкают, а потом за спиной тебя обс***ют".

В судебном постановлении отметили, что, согласно заключению экспертизы, в этих фразах содержится "унизительная оценка личности адресата по признаку национальности", а также они "приписывают ему ряд обобщенных негативных характеристик, присущих представителям украинской национальности".

Сама Занданова не отрицала факта отправки сообщений. В конце концов суд квалифицировал действия россиянки как "направленные на унижение достоинства человека по признакам национальности, осуществленные публично с использованием Интернета". Соответствующее решение суд принял 28 мая 2025 года.

Уже в июне Занданова подала жалобу на это решение в Верховный суд Бурятии. Россиянка указала, что Ищенко, которому были адресованы сообщения, "говорил, что он является русским по национальности", из-за чего ее высказывания "не могут быть признаны как лица, унижающие достоинство, по национальному признаку (украинца) и не образуют состав вменяемого административного правонарушения". Несмотря на это, решение суда оставили без изменений.

Интересно, что это решение выглядит довольно странным на фоне того, что российские пропагандисты и политики регулярно употребляют слово "хо**л" в публичной плоскости, говоря об украинцах и пытаясь таким образом "унизить" украинскую нацию.

Среди тех, кто употреблял это оскорбительное слово были: Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев и депутат Госдумы Андрей Гурулев.