Российская академия наук оставила патриарха Кирилла с носом – звание профессора ему не дадут

Российская академия наук опровергла информацию о том, что предстоятелю Русской православной церкви Кириллу дадут звание почетного профессора.

Об этом говорится в сообщении президиума Российской академии наук (РАН).

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Ранее 24 канал сообщал, что 22 января во время заседания президиума РАН должна была состояться церемония вручения соответствующего диплома Кириллу. Пресс-секретарь Академии наук Светлана Попова тогда отметила, что Кирилл не один раз участвовал в съемках научно-популярных программ, а также знал Петра Капицу – лауреата Нобелевской премии по физике 1978 года.

Однако позже в пресс-службе академии наук заявили, что вручат этот диплом предстоятелю РПЦ "другим разом", а также отметили, что за присвоение звания профессора Кириллу еще должны проголосовать члены президиума.

Далее в РАН вообще назвали информацию о присвоении звания профессора патриарху Кириллу ошибочной.

Президиум Российской академии наук сообщает, что анонс заседания президиума РАН, объявленный аппаратом РАН и разосланный пресс-службой РАН 18 января, содержал ложную информацию о присвоении звания "Почетный профессор РАН" святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу,

– отметили в сообщении.

В Академии извинились перед и патриархом и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.