15:03
23 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кого Путин отправит в космос. Картографический криминал
      Вєсті Кремля
      22:54, 22 января
      Вести.UA: Вилкул украл что-то в Мураева. Радикальные наказания от Ляшко
      Вєсті.UA
      20:28, 22 января
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Российская академия наук оставила патриарха Кирилла с носом – звание профессора ему не дадут

      88 Читати новину українською
      Патриарх Кирилл
      Патриарх Кирилл / news.church.ua

      Российская академия наук опровергла информацию о том, что предстоятелю Русской православной церкви Кириллу дадут звание почетного профессора.

      Об этом говорится в сообщении президиума Российской академии наук (РАН).

      Читайте также: Что будет с попами РПЦ и агентурой ФСБ в рясах

      Ранее 24 канал сообщал, что 22 января во время заседания президиума РАН должна была состояться церемония вручения соответствующего диплома Кириллу. Пресс-секретарь Академии наук Светлана Попова тогда отметила, что Кирилл не один раз участвовал в съемках научно-популярных программ, а также знал Петра Капицу – лауреата Нобелевской премии по физике 1978 года.

      Однако позже в пресс-службе академии наук заявили, что вручат этот диплом предстоятелю РПЦ "другим разом", а также отметили, что за присвоение звания профессора Кириллу еще должны проголосовать члены президиума.

      Далее в РАН вообще назвали информацию о присвоении звания профессора патриарху Кириллу ошибочной.

      Президиум Российской академии наук сообщает, что анонс заседания президиума РАН, объявленный аппаратом РАН и разосланный пресс-службой РАН 18 января, содержал ложную информацию о присвоении звания "Почетный профессор РАН" святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу,
      – отметили в сообщении.

      В Академии извинились перед и патриархом и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

      Теги: Патриарх Кирилл РПЦ Новости России
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Аксьонов підклав свиню росіянам, розповівши про наміри "офіційно" продавати українське вугілля
      сегодня , 15:01 Аксьонов підклав свиню росіянам, розповівши про наміри "офіційно" продавати українське вугілля
      Олексій Чибісов 23
      Курс на аскорбин: 5 продуктов с наибольшим содержанием витамина С
      сегодня , 14:00 Курс на аскорбин: 5 продуктов с наибольшим содержанием витамина С
      Юлія Девда 123
      НЕПОБЕДИМЫЕ. Пауэрлифтер София Беруашвили о шахматах, почему готова бить в нос и диете из булок
      сегодня , 13:00 НЕПОБЕДИМЫЕ. Пауэрлифтер София Беруашвили о шахматах, почему готова бить в нос и диете из булок
      Станіслав Безушко 99
      "Тому що непослідовна": що пообіцяла кандидат у президенти Тимошенко
      сегодня , 12:01 "Тому що непослідовна": що пообіцяла кандидат у президенти Тимошенко
      Артем Овдієнко 1741
      Как оформить налоговую скидку на обучение ребенка
      сегодня , 11:30 Как оформить налоговую скидку на обучение ребенка
      Ірина Поліщук 168
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Стало известно, как берлинский террорист бежал из Германии
       27 декабря 2016 , 07:18
      США могут отменить лотерею "Green Card"
       21 июля 2011 , 17:01
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук