Российская актриса Мария Симдянкина впала в кому
Российская актриса Мария Симдянкина впала в кому. 32-летняя артистка находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщила ее подруга, актриса Елена Ксенофонтова.
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По словам Ксенофонтовой, Мария более двух лет борется за свою жизнь.
"Бесчисленное количество операций, комы, ошибки врачей, равнодушие", – написала она в Instagram.
"Три дня назад Машин организм отказался работать самостоятельно. Отказало сердце, легкие, почки... Жизнь поддерживается аппаратами. Она в коме", – рассказала Ксенофонтова.
По ее словам, врачи хотели отключить актрису от аппаратов жизнеобеспечения, но Симдянкина начала самостоятельно дышать.
Кто такая Мария Симдянкина?
В кино и сериалах Симдянкина играла в основном в эпизодических ролях – "Бывших не бывает", "Маргоша", "Кулагин и партнеры", "Возвращение Мухтара", "Счастливы вместе".
Кадр из сериала "Счастливы вместе"