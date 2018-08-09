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Российская актриса Мария Симдянкина впала в кому

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Мария Симдянкина в тяжелом состоянии
Мария Симдянкина в тяжелом состоянии / bimru.ru

Российская актриса Мария Симдянкина впала в кому. 32-летняя артистка находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила ее подруга, актриса Елена Ксенофонтова.

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По словам Ксенофонтовой, Мария более двух лет борется за свою жизнь.

"Бесчисленное количество операций, комы, ошибки врачей, равнодушие", – написала она в Instagram.

 

Это Маша. Маша Симдянкина. Актриса, хореограф, друг. Она больше двух лет борется за свою жизнь. Зубами вырывает ее из лап смерти. Бесчисленное количество операций, комы, ошибки врачей, равнодушие... Всё это составляло ее жизнь на протяжении последних двух лет. Я не хочу называть диагнозы... Они тяжелейшие. Будучи свидетелем этой борьбы, я теперь с уверенностью могу сказать, что ад на земле существует. То, что пришлось пройти этому человечку, не дай Бог, пройти кому-нибудь еще.. Но сейчас не об этом. Три дня назад Машин организм отказался работать самостоятельно. Отказало сердце, легкие, почки... Жизнь поддерживается аппаратами. Она в коме. Сегодня врачи сказали, что смысла больше нет, и нужно отключать. Потому что всё. Мы с Машиной мамой верить в это отказываемся. И зовем ее вернуться. Однажды у нас уже получилось. У нас есть время до 8:00 утра. Потом отключат. Помогите - помолитесь за Машу. Пусть Господь услышит!

Допис, поширений Елена Ксенофонтова (@elena_ksenofontova_official)

"Три дня назад Машин организм отказался работать самостоятельно. Отказало сердце, легкие, почки... Жизнь поддерживается аппаратами. Она в коме", – рассказала Ксенофонтова.

По ее словам, врачи хотели отключить актрису от аппаратов жизнеобеспечения, но Симдянкина начала самостоятельно дышать.

Кто такая Мария Симдянкина?
В кино и сериалах Симдянкина играла в основном в эпизодических ролях – "Бывших не бывает", "Маргоша", "Кулагин и партнеры", "Возвращение Мухтара", "Счастливы вместе".

Кадр из сериала "Счастливы вместе"

Теги: Новости России LifeStyle Кино
Источник: 24 Канал
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