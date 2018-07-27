"Российская чертовщина": как в тундре на севере Якутии на несколько часов исчезло солнце

Гораздо севернее, в российской Сибири, на днях творилась какая-то чертовщина. В бескрайней тундре на севере Якутии на несколько часов исчезло солнце. Очевидцы рассказали, что тьма наступила посреди дня и совершенно внезапно.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал Иван Яковина.

Читайте также: Как пережить смерч максимально безболезненно: советы от Укргидрометцентра

Он отметил, что народ от такой темноты начал паниковать, потому что никто не понимал, что происходит. Но через 3 часа солнце и свет вернулись. Люди начали строить предположения, что это вообще было. Солнечное затмение сразу отметается. Оно длится гораздо меньше, да и просто астрономически его там быть в это время не могло.

Это было утром в 11:00, в доме стояла кромешная тьма. Без электричества ничего не было видно. Все ходили с фонариками. Ветра не было. Находиться на улице было невозможно, давило,

– рассказывают очевидцы.

Яковина добавил, что вторая версия – пылевая буря. В пустынных районах или сравнительно недалеко от них солнце время от времени закрывают пыль и песок, поднятые ураганами и смерчами с земли. Но такие случаи сопровождаются сильным ветром, все-таки это пылевая буря, а не пыльный ветер.



"В Якутии же все подчеркивают: ветра не было. Стояла мертвая тьма и тишина. Даже птицы не щебетали. Кстати, потом жители обнаружили множество мертвых птиц. Они это затмение не пережили. Сейчас образцы тканей пернатых собирают ученые – хотят выяснить, что именно их убило", – рассказал журналист.



Жители обнаружили множество мертвых птиц



В сети, конечно, появились конспирологические теории. Звучало много. От испытаний нового оружия и взрывов в космосе до высадки инопланетян, и даже начала конца света! Тем более, что по времени это событие почти совпало с пятничным полным лунным затмением.



Видео темноты в Якутии

"Я думаю, что виноваты лесные пожары, точнее, дым от них. Но и эта версия так себе, если честно: их там сейчас не очень много, лес горит далеко, и обычный дым такие спецэффекты никогда не вызывает. Кроме того, опять же, ветер нужен, чтобы пригнать дым туда. Сложно, в общем, сказать, что это было", – подытожил Яковина.



Пока все гадают, природа не устает удивлять северян. Почти сразу после истории с исчезновением солнца там сфотографировали очень странное облако. Такие облака иногда появляются в тропиках и экваториальной зоне, но вот в тундре – это очень редкое явление.

Читайте также: В Швеции в результате пожаров сгорело 25 тысяч гектаров леса

"Не знаю, видели ли там что-то подобное раньше. Думаю, что лично я такого нигде никогда не видел. Сейчас остается надеяться, что ученые все-таки выяснят, что это за чудеса в Якутии возникают. Но пока надо признать, что в интересные мы с вами времена живем", – отметил журналист.



Видео полного выпуска видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 27 июля 2018