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Российская модель оголилась на Каннском фестивале: курьезное видео

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Российская модель оголилась в Каннах
Российская модель оголилась в Каннах

Роскошные платья и яркие кинопремьеры – таким запомнится Каннский фестиваль-2018. Однако светское мероприятие не обошлось без курьеза. На красной дорожке российская модель Юлия Рыбакова обнажилась перед фотографами.

Каннский фестиваль – событие, которое ожидают все знаменитости мира. Звезды имеют возможность покрасоваться в роскошном наряде на красной дорожке, счастливо улыбаясь перед толпой фотографов. Однако не всегда светское мероприятие проходит гладко.

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Так, пышнотелая модель Юлия Рыбакова надолго запомнится фотографам. Когда звезда беззаботно улыбалась перед камерами, на шлейф ее красного платья наступил мужчина. Манекенщица, не видя этого, зашагала по красной дорожке, оставив за собой низ платья.

Виновник курьеза помог звезде исправить ситуацию, пристегнув ткань к корсету. Именно это стало поводом для слухов, что забавный инцидент – всего лишь пиар Юлии Рыбаковой.


Юлия Рыбакова на Каннском кинофестивале

Сама модель быстро прокомментировала курьезную ситуацию. Юлия Рыбакова пояснила, что это платье ей пошили за считанные часы. Звезда вроде бы надеялась, что СМИ обойдут вниманием неприятность и массово не будут комментировать выходку.

"Я в принципе в своем репертуаре, только со мной происходят такие курьезы. Разве могло случиться что-то хуже после того, как моя сумка потерялась со всеми вещами? Наталья Расказова сшила для меня 2 платья менее чем за сутки. И я, как девушка, которая никогда не носила платья со шлейфом, спрашивала всю дорогу в машине, не оторвется ли она, как я с ними там пройдусь", – утверждает Юлия Рыбакова.

Теги: LifeStyle Мода Курьезные новости Каннский кинофестиваль
Источник: 24 Канал
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