Российская певица Самойлова хочет покинуть Россию ради Европы

Участница Евровидения-2018 от России Юлия Саймойлова заявила, что готова эмигрировать из РФ в Европу, правда никаких объяснений относительно такого шага не предоставила.

Такое заявление она сделала в своей истории в Instagram.

Читайте также: В России обвинили Украину в провале Самойловой на Евровидении 2018

Самойлова заявила о готовности эмигрировать из России: видео

Известно, что подробнее об обстоятельствах, которые побудили ее к такому шагу, она расскажет 6 сентября в 16:00.

Заметим, что позже она в своем Instagram выложила еще одно красноречивое фото – фото сделано в арепорту "Шереметьево" и оно содержит теги "Европа" и "поехали", правда никаких уточнений нет.

Добавим, что агент певицы уже прокомментировал эту информацию. По его словам, Самойлова уже находится на борту самолета, передает ресурс 360˚.

В то же время он добавил, что не знает, с чем связано заявление. Как предположил представитель исполнительницы, слова Самойловой не содержат политического подтекста.

К слову, желание Самойловой эмигрировать нещадно раскритиковали некоторые россияне. В частности, под последним ее постом в Instagram о Шереметьево пользователи припомнили ей провальное выступление на "Евровидении-2018" и заявили, что без нее "воздух в России станет чище".

Кроме того, пользователи критикуют вокальные способности Самойловой, обвиняют ее в лицемерии и напомнили об инвалидности, правда некоторые комментаторы все же вступились за певицу, назвав ее поступок смелым решением и призвав интернет-пользователей прекратить травлю.

Напомним, после неудачного выступления на Евровидении-2018 Юлия Самойлова заявила о желании попробовать свои силы на конкурсе и в 2019 году, который пройдет в Израиле.

Кто такая Юлия Саймолова? Это российская певица с инвалидностью. Стала известной в 2017 году, когда должна была представлять Россию на Евровидении в Киеве. Однако стало известно, что в июне 2015-го года она выступала в аннексированном Россией Крыму, нарушив перед тем правила пересечения админграницы с оккупированным полуостровом. В связи с этим СБУ запретила въезд в Украину российской исполнительнице. В 2018 году Самойлова все же представила Россию на песенном конкурсе в Португалии, но не сумела пробиться даже в финал, показав весьма слабое выступление.