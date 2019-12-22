Российская пропаганда сталинскими методами: в Польше отреагировали на скандальные слова Путина
СССР совместно с Германией проявили агрессию в начале Второй мировой войны. Такой ответ обнародовала Польша как реакцию на скандальное заявление президента РФ Путина о вторжении советских войск на земли поляков.
Институт национальной памяти в Варшаве напомнил Путину, что Пакт Молотова – Риббентропа 23 августа 1939 заключили СССР и нацистская Германия накануне нападения на Польшу.
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Что заявил Путин
Президент России Владимир Путин сказал, что советские войска пересекли границу Польши только после того, как страна потеряла контроль над ситуацией. Мол, в тот момент власть Польши "была уже где-то на польско-румынской границе" и "разговаривать на эту тему не с кем было".
Как отреагировала Польша
В Польше были шокированы и сначала лишь попросили время на оценку слов Путина – "нуждаются ли они в дипломатической реакции". Об этом говорил замминистра иностранных дел страны Шимон Шинковский вель Сенк.
Впоследствии Варшава сделала заявление:
И гитлеровская Германия, и Советский Союз Ленина и Сталина последовательно стремились навязать свои порядки другим европейским народам. Вторая мировая война началась с агрессии Германии и Советского Союза на Польшу в 1939 году.
Пакт Молотова – Риббентропа, заключенный 23 августа 1939 года, фактически подтверждает это:
Суть сговора двух агрессоров состоял в тайном протоколе, который содержал положения о распределении сфер влияния на территории независимых государств: Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и Румынии. Этот протокол фактически делает соглашение (СССР и Германии – 24 канал) основой агрессии обеих стран с сентября 1939 года.
Поляки также отметили, что "в период тесного сотрудничества в 1939 – 1941 годах Германия и Советский Союз проводили политику беспощадного террора", причем "в то время шла взаимная координация репрессивных действий НКВД и Гестапо".
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Также в Польше напомнили Путину, что врагом Гитлера Сталин стал лишь в 1941 году, а до того они успешно дружили:
В 1941 году, после периода тесного сотрудничества с Гитлером, сам СССР стал объектом нападения и только тогда стал врагом немецкого Третьего Рейха.
"Сегодня каждый, кто уважает факты, понимает, насколько важным было сотрудничество Советского Союза и Германии в глобальном конфликте. И для каждого, кто уважает факты, очевидны миллионы жертв советского коммунизма в ХХ веке", – добавили поляки в ответе Путину и подытожили:
Сегодняшние методы российской пропаганды – это воспроизведение худших примеров сталинского периода.
А вот Путин продолжает считать, что "приравнивать Советский Союз и фашистскую Германию – это верх цинизма": "Значит, люди не знают историю, читать и писать не умеют".
Что на самом деле произошло в 1939 году: факты
- 1 сентября 1939 войска Гитлера вторглись в Польшу.
- 17 сентября на территорию Польши зашла армия Сталина и оккупировала восточные регионы страны.
- 22 сентября немецкие и советские военные части в Бресте устроили совместный военный парад в честь успешного завершения "польской кампании".