Российская пропагандистка заявила, что в РФ от коронавируса умерли 40 тысяч человек

Одна из главных российских государственных пропагандистов и телеведущая Ирада Зейналова в прямом эфире заявила, что в России от коронавируса умерли уже 40 тысяч человек.

Инцидент произошел в эфире телеканала "НТВ". Видео курьеза обнародовали на телеграмм-канале "Лепра".

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Отметим, что по официальной статистике по состоянию на 6 апреля в России коронавирусом заболели 6 343 человек, из них умерло 47 больных. Тогда как Зейналова в прямом эфире сказала о 40 000 умерших от COVID-19

В России более 5 тысяч инфицированных, свыше 40 тысяч умерли, больные – в 79 регионах,

– отметила пропагандистка.

Что известно об Ираде Зейналовой?

Это российская пропагандистка, которая работала на "Первом канале", "Россия", был корреспондентом программ "Вести" и "Вести недели". Сейчас работает на телеканале "НТВ".



В июле 2014 года Ирада участвовала в распространении фейка о распятом мальчике. Весной 2014 года она не только поддержала захват Россией Крыма, но и работала с обоснования аннексии в СМИ. За это была награждена медалью "За заслуги перед отечеством". Зейналова, по утверждению коллег, является любимой тележурналисткой Владимира Путина. Пропагандистке запретили въезд в Украину.

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