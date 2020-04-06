Российская пропагандистка заявила, что в РФ от коронавируса умерли 40 тысяч человек
Одна из главных российских государственных пропагандистов и телеведущая Ирада Зейналова в прямом эфире заявила, что в России от коронавируса умерли уже 40 тысяч человек.
Инцидент произошел в эфире телеканала "НТВ". Видео курьеза обнародовали на телеграмм-канале "Лепра".
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Отметим, что по официальной статистике по состоянию на 6 апреля в России коронавирусом заболели 6 343 человек, из них умерло 47 больных. Тогда как Зейналова в прямом эфире сказала о 40 000 умерших от COVID-19
В России более 5 тысяч инфицированных, свыше 40 тысяч умерли, больные – в 79 регионах,
– отметила пропагандистка.
Что известно об Ираде Зейналовой?
Это российская пропагандистка, которая работала на "Первом канале", "Россия", был корреспондентом программ "Вести" и "Вести недели". Сейчас работает на телеканале "НТВ".
В июле 2014 года Ирада участвовала в распространении фейка о распятом мальчике. Весной 2014 года она не только поддержала захват Россией Крыма, но и работала с обоснования аннексии в СМИ. За это была награждена медалью "За заслуги перед отечеством". Зейналова, по утверждению коллег, является любимой тележурналисткой Владимира Путина. Пропагандистке запретили въезд в Украину.
Коронавирус в России: все, что известно
- В России официально подтвердили 6 343 случая заражения коронавирусом, большинство из которых в Москве. В общем COVID-19 зафиксировали в 80 российских регионах.
- 2 апреля Путин обратился к россиянам и продолжил режим нерабочих дней до конца апреля. По всей России провели более 758 тысяч тестов на коронавирус.
- Британия осудила Китай и Россию за возможную дезинформацию о коронавирусе.
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