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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Российская сторона не хочет встречаться в Минске, даже чтобы говорить об обмене пленными

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Российская сторона не хочет встречаться для переговоров об обмене пленными
Российская сторона не хочет встречаться для переговоров об обмене пленными / Фото из открытых источников (Иллюстрация)

Российская сторона и омбудсмен РФ Татьяна Москалькова отвергли инициативу встретиться в Минске и обсудить инициативу Украины о передаче России 36 ее граждан в обмен на украинцев, незаконно удерживаемых Кремлем.

Об этом сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко.

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"К сожалению, российская сторона и омбудсмен РФ Москалькова отвергли инициативу встретиться в Минске и обсудить инициативу Украины о передаче РФ 36 ее граждан в обмен на политзаключенных Кремля. России ее граждане просто не нужны", – констатировала Геращенко.

В то же время она заверила, что Украина не будет прекращать попыток освободить украинских политзаключенных из России.

Мы же все равно не опускаем руки! Я официально проинформировала представителей РФ и ОБСЕ, что 22 россиянина, осужденных за подготовку терактов, диверсии, шпионаж, участие в незаконных вооруженных формированиях и военных действиях, написали обращение к президенту Путину с просьбой переместить их в РФ, в обмен на украинцев в российских тюрьмах. Мы, в отличие от РФ, готовы переместить их в кратчайшие сроки – но в обмен на НАШИХ!
– подчеркнула Ирина Геращенко.

16 августа Ирина Геращенко сообщила, что президент Украины Петр Порошенко готов помиловать осужденных в Украине россиян для освобождения украинских политзаключенных.

21 августа исполняется 100 дней, как незаконно осужденный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов объявил о начале голодовки с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которых удерживает Кремль.

За что в России осудили Олега Сенцова?Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Украина – Россия Обмен пленными Минск Ирина Геращенко
Источник: 24 Канал
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