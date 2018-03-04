Российская журналистка указала на виртуальную сущность заявлений Путина об оружии

Последняя речь российского президента Владимира Путина вызвала неоднозначные впечатления – с одной стороны он хвастался оружием и заявлял о мощи России, а с другой – произошел переход из реальности в виртуальную плоскость, поскольку на самом деле в России ничего такого нет, чем можно было бы гордиться: ни мощной экономики, ни вышеупомянутого вооружения.

Такое мнение высказала известная российская журналистка Юлия Латынина в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

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"Если бы я была оптимисткой, то на меня речь Путина произвела бы очень положительное впечатление, потому что она в какой-то мере знаменует окончательный перенос соревнований з Западом в область виртуальной реальности. Ведь мы все время делали какие-то реальные вещи. Мы воевали с Грузией, мы аннексировали Крым, вмешивались в американские выборы. И вот нам сказали – нельзя. А что делать, если нельзя, но очень хочется? Правильно – сказать, что у нас есть кварковые бомбы и плоскостные мечи", – отметила она.

По ее словам, это походит на такую ​​новую игру, которую Путин предлагает США, которыми, как он считает, правит военно-милитаристский комплекс.

"Я вам скажу, что у нас есть супероружие. Вы страшно возбудитесь, начнете кричать, что Путин сейчас всех сделает, чтобы получить новые ассигнования на собственное супероружие. Воспользуюсь я этим, чтобы сказать раз: Видите, как они нас не любят и какими они являются агрессивными. И все будут счастливы", – проецирует ситуацию журналистка.

В то же время представитель СМИ объяснила, почему такое поведение Путина представляется весьма странным.

Вот СССР, он никогда не брязкал супероружием. Там не то, чтобы можно вспомнить, чтобы за много лет до ввода системы в действие объявляли, что мы что-то такое разрабатываем. Система уже была, система уже существовала. Американская разведка слюной захлебывалась, но она не то, что ее не видела, она даже не знала, как она называется. И вот, собственно, это разница между супердержавой и виртуальной реальностью. Это такой вечный крик Путина: "Вот обратите на меня внимание!" Он, собственно, так и сказал: "Теперь с нами придется разговаривать". Но, вообще, говорят со странами, когда у них есть мощная инновационная экономика. А поскольку Путин этого не может обеспечивать, поэтому он все время пытался заставить разговаривать с помощью войны с Грузией, с помощью вмешательства в выборы и т.д.,

– констатирует Латынина.

Напомним, 1 марта Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Среди прочего он заявил об испытаниях новой крылатой ракеты с ядерным двигателем. По его словам, в России создана и прошла испытания новая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.



Хозяин Кремля также отметил, что Россия сумела создать эффективные противоракетные системы. В качестве примера он привел ракетный комплекс "Сармат", возможности которого также позволяют преодолевать ПРО.