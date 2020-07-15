Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров позвонили Анджею Дуде. Они выдали себя за генсекретаря ООН Антониу Гутерреша. С президентом Польши говорили о Владимире Зеленском, России и коронавирусе. Пранкеры предложили Дуде "забрать обратно некоторые украинские регионы". А польский лидер предположил, что в распространении COVID-19 в его стране виноваты украинцы.

Запись разговора пранкеры из России опубликовали у себя на ютубе, сообщает 24 канал.

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Что известно об организаторах розыгрыша

Пранкеры из России – Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) – выдали себя за Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, позвонив Анджею Дуде. Польский президент говорил с ними более 10 минут.

К слову, ранее жертвами российских пранкеров стали американский конгрессмен Берни Сандерс, британский принц Гарри, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Пранкеры говорили с Дудой о

его победе во втором туре президентских выборов;

президентских выборов; ситуации с коронавирусом в Польше. Дуда заверил, что в его стране не очень много случаев заражения и ситуация под контролем. Однако на вопрос пранкера о возможном источнике вспышек, польский президент заявил, что им могут быть украинцы.

Это может быть Украина. Потому что у нас много людей из Украины. Но у нас не так много случаев. Поэтому я бы сказал, что ситуация под контролем,

– отметил Дуда.

исторических спорах с Россией и о том, почему Варшава "воюет с памятниками".

"У нас продолжается дискуссия об истории с Путиным. Потому что он обвинил нас в начале Второй мировой войны", – сказал польский президент.

На что пранкеры заявили о якобы большом вкладе России в победу. Однако Дуда добавил, что этим не ограничилось: "Россия оккупировала нашу страну после Второй мировой войны".

После фальшивый "Генсек ООН" обвинил Варшаву в том, что она, как и Киев, "воюет с памятниками".

возможности "забрать назад украинские регионы"

Прошу прощения? Нет! Это Украина. Об этом в Польше не говорят. Нет. Теперь это территория Украины. Конец,

– категорически заявил польский президент.

впоследствии российский пранкер пообещал, что "позвонит Владимиру Зеленскому и порадует его".

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Что говорят у Дуды об этом разговоре

В канцелярии президента Польши подтвердили, что запись разговора настоящая.

"Во время разговора я понял, что что-то не так, генсек не произносит слово zubrówka так хорошо, хоть и голос был очень похожим", – сообщил Дуда.

В Варшаве уже начали расследование, чтобы выяснить, как так случилось, что посторонние люди смогли позвонить лидеру страны.

Разговор пранкеров с Дудой: смотрите видео