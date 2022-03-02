Российские войска пытаются продолжить наступление на Киев

Сейчас продолжаются 7 сутки российского вторжения в Украину. Оккупанты продолжают наступление на Киев, но тщетно.

Противник хочет ворваться в Киев минимум с 2 направлений. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 2 марта.

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На Подольском направлении противник силами тринадцати БТГр... пытается продолжить наступление по границе Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении КИЕВА, с целью блокировки столицы с северного и северо-западного направлений,

– говорится в сообщении.

Похожая ситуация происходит на Северском направлении. Там на Киев прорывается до 17 батальонных групп. Их цель – блокирование Киева с северо-востока.

ВСУ уже удалось остановить захватчиков в районах Козельца, Бобровицы, Макеевки.

На другом направлении в районах Светильня, Перемоги, Остролучье войска противника потеряли свой потенциал.

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