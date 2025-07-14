Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "OBOZ.UA". Россия все больше ощущает последствия помилования жестоких преступников, которое провел лично Владимир Путин.

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Как помилование Путиным преступников стало причиной роста насилия в России?

Несмотря на официальные заверения Министерства обороны России о том, что осужденным за тяжкие преступления не дают контрактов для службы в армии, реальность показывает обратное. Те, кто выжил на войне в Украине и подписал контракт с Вооруженными силами России, теперь возвращаются домой и продолжают терроризировать своих сограждан. Эти "герои спецоперации" стали новой угрозой для безопасности в России.

Террор близких: женщины, дети и семьи под угрозой

Криминальная хроника России в последнее время переполнена преступлениями, совершенными вернувшимися с фронта военными. Несмотря на "рекомендации" Кремля не освещать подобные случаи в СМИ, правда выходит наружу. Наиболее уязвимыми становятся собственные семьи этих "освободителей": жены, девушки, дети становятся жертвами насилия.

Причинами агрессивного поведения военных называют посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), алкогольную и наркотическую зависимость, которые в значительной степени формируются именно на войне. Военные возвращаются с серьезными психологическими травмами, что приводит к ужасным последствиям.

Одним из ярких примеров стало убийство 20-летней Кристины в Иркутской области. Девушка исчезла, подав документы в техникум, а позже полиция обнаружила ее тело, закопанное во дворе ее 22-летнего парня Артема.

Тело было покрыто синяками и большими гематомами. Как выяснилось, Артем был бывшим военным, которого разыскивали за самовольное оставление части, и его неадекватное поведение объясняется "нарушенной психикой" после участия в боевых действиях. Убийца разозлился, потому что Кристина пошла учиться на водителя, а тот он не хотел, чтобы она водила машину.

Еще один трагический случай произошел во Владикавказе, где 58-летний ветеран войны убил свою жену и 23-летнюю дочь, а 15-летнюю дочь тяжело ранил. После этого мужчина пытался покончить с собой, но выжил и сейчас находится в больнице. Единственный, кто не пострадал – это 9-летний мальчик с ДЦП.

Изнасилование и насилие над детьми

Растет и количество преступлений сексуального насилия, в том числе над несовершеннолетними. Так, в Пермском крае 49-летний "вагнеровец" Анатолий Тюленев, вернувшийся с войны, попытался изнасиловать 14-летнюю школьницу. Он напоил девочку алкоголем, а позже был задержан полицией. Однако, несмотря на тяжесть преступления и предыдущие судимости, Тюленева отпустили под подписку о невыезде.

В 2016 году он получил 16 лет за причинение тяжких телесных повреждений со смертельным исходом, а в 2023-м, после ранения на войне, его помиловал Путин.

Контракт – путь к свободе для преступников

Подписание контракта с Министерством обороны России стало для многих осужденных настоящей "индульгенцией", что дает возможность избежать наказания. Ежедневно появляются новые случаи, когда жестоких преступников отпускают на волю под видом отправки воевать.

Так, 64-летний Ваган Сафарян, известный как "астраханский душитель", подписал контракт и получил временное освобождение от уголовной ответственности за двойное убийство. Он провел в колонии 19 лет и теперь воюет на востоке Украины.

Другой случай – молодой человек из Новосибирской области, который в 15 лет вместе с товарищем нанес ножевые ранения сверстнику, почти доведя его до смерти. Пока дело рассматривалось в закрытом суде, обвиняемый подписал контракт и отправился на войну, что привело к приостановлению уголовного производства.

Подобная судьба постигла и двух подростков из Республики Тыва, которые убили прохожего, жестоко избив его. Один из них получил реальный срок, другой уехал воевать.

Фронт безнаказанности

Российские оппозиционные СМИ уже называют эту практику "зоной безнаказанности", где за убийство можно получить оружие, а выживший – свободу. Пока жители страны-агрессора живут в страхе не только из-за войны в Украине, но и из-за того, что творят так называемые "герои" после возвращения домой.

Но это только начало проблем, которые растут в России из-за решения Путина о массовом помиловании и отправке преступников на фронт.