Российские бизнесмены хотели получить в Украине визы в США, но им запретили въезд на 3 года

Двое российских бизнесменов – мужчина и женщина – прибыли 10 марта в Украину, где планировали получить визы в США. Однако из-за незаконного посещения Крыма россияне попали под запрет въезда в Украину сроком на 3 года.

В аэропорту "Киев" (Жуляны) во время проверки документов на рейсе из Варшавы пограничники обнаружили 2 россиян, которые незаконно посещали оккупированный Крым, ведь попали туда через закрытые пункты пропуска, сообщили в Госпогранслужбе.

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Иностранцы рассказали, что являются предпринимателями, а в Украину прибыли, чтобы оформить американские визы. В Украине россияне, наверное, ожидали более быструю процедуру получения визы в США, чем у себя дома, предположили пограничники.

Отныне у этих двух российских бизнесменов будет вдоволь времени ожидать американского разрешения за пределами Украины, ведь за нарушение правил въезда/выезда на оккупированную территорию им запрещен визит в Украину сроком на 3 года.

Как иностранцы законно могут попасть в Крым?Въезд и выезд иностранцев и лиц без гражданства в оккупированный Крым допускается только по специальному разрешению компетентных органов Украины через контрольные пункты въезда – выезда (административную границу на Херсонщине).