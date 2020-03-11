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      Российские бизнесмены хотели получить в Украине визы в США, но им запретили въезд на 3 года

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      Двое российских бизнесменов – мужчина и женщина – прибыли 10 марта в Украину, где планировали получить визы в США. Однако из-за незаконного посещения Крыма россияне попали под запрет въезда в Украину сроком на 3 года.

      В аэропорту "Киев" (Жуляны) во время проверки документов на рейсе из Варшавы пограничники обнаружили 2 россиян, которые незаконно посещали оккупированный Крым, ведь попали туда через закрытые пункты пропуска, сообщили в Госпогранслужбе.

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      Иностранцы рассказали, что являются предпринимателями, а в Украину прибыли, чтобы оформить американские визы. В Украине россияне, наверное, ожидали более быструю процедуру получения визы в США, чем у себя дома, предположили пограничники.

      Отныне у этих двух российских бизнесменов будет вдоволь времени ожидать американского разрешения за пределами Украины, ведь за нарушение правил въезда/выезда на оккупированную территорию им запрещен визит в Украину сроком на 3 года.

      Как иностранцы законно могут попасть в Крым?Въезд и выезд иностранцев и лиц без гражданства в оккупированный Крым допускается только по специальному разрешению компетентных органов Украины через контрольные пункты въезда – выезда (административную границу на Херсонщине).

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости США Новости Украины Украина – Россия Новости России Оккупированные территории Госпогранслужба Новости Крыма Аннексия Крыма
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