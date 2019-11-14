Российские бомбардировщики отрабатывали удар по Одессе, – Воронченко

Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 прровокативно отрабатывали нанесение ракетного удара по Одессе.

Провокационные учения российские военные провели еще 10 июля. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко во время Международной конференции по вопросам морской безопасности в Одессе, пишет "Думская".

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Тогда российские самолеты осуществили условный пуск в 60 километрах от Одессы, после чего повернули в сторону Босфора. Воронченко также добавил, что Россия систематически наращивает свое присутствие в акватории Черного моря.

По его словам, после аннексии Крыма количество кораблей Черноморского флота России выросло с 34 до 49, в том числе подводных лодок с одной до семи.

Сейчас же Россия строит морскую систему обнаружения, состоящую из стационарных автоматических подводных станций.

Что нужно знать о провокации России в Черном и Азовском морях?

Перед началом международных учений Sea Breeze 2019 года Россия выдала международное предписание (0698/2019), которым перекрыла район на 8 тысяч квадратных километров в Черном море.

Именно в этом районе должна быть расположена одна из локаций международных учений с участием кораблей Украины, Болгарии, Румынии, Грузии, Великобритании и США.

Кроме того, Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направляются в украинские порты. Время задержки кораблей может составлять более недели.

К тому же, под Крымским мостом не могут пройти судна, высота которых составляет 33 метра и больше. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.