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      Российские бомбардировщики отрабатывали удар по Одессе, – Воронченко

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      Бомбардировщики РФ отрабатывали ракетный удар по Одессе, – Воронченко
      Бомбардировщики РФ отрабатывали ракетный удар по Одессе, – Воронченко / ВМС

      Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 прровокативно отрабатывали нанесение ракетного удара по Одессе.

      Провокационные учения российские военные провели еще 10 июля. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко во время Международной конференции по вопросам морской безопасности в Одессе, пишет "Думская".

      Важно: Не только прямая агрессия, – Загороднюк об угрозах в Черном и Азовском морях

      Тогда российские самолеты осуществили условный пуск в 60 километрах от Одессы, после чего повернули в сторону Босфора. Воронченко также добавил, что Россия систематически наращивает свое присутствие в акватории Черного моря.

      По его словам, после аннексии Крыма количество кораблей Черноморского флота России выросло с 34 до 49, в том числе подводных лодок с одной до семи.

      Сейчас же Россия строит морскую систему обнаружения, состоящую из стационарных автоматических подводных станций.

      Что нужно знать о провокации России в Черном и Азовском морях?

      Перед началом международных учений Sea Breeze 2019 года Россия выдала международное предписание (0698/2019), которым перекрыла район на 8 тысяч квадратных километров в Черном море.

      Именно в этом районе должна быть расположена одна из локаций международных учений с участием кораблей Украины, Болгарии, Румынии, Грузии, Великобритании и США.

      Кроме того, Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направляются в украинские порты. Время задержки кораблей может составлять более недели.

      К тому же, под Крымским мостом не могут пройти судна, высота которых составляет 33 метра и больше. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      blog_ava
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Вооруженные силы Украины авиация Новости Одессы
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