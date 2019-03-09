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      Российские флаги, полиция и "Шевченко наш": как прихвостни Кремля чествовали Кобзаря в Крыму

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      Оккупанты в Крыму отметили 205 годовщину со дня рождения Тараса Шевченко
      Оккупанты в Крыму отметили 205 годовщину со дня рождения Тараса Шевченко / Крым.Реалии

      В оккупированном Симферополе состоялись мероприятия по случаю 205 годовщины со дня рождения Тараса Шевченко. Проводить их взялись приспешники оккупантов со своей привычной риторикой, с собой не забыли прихватить триколоры.

      Первыми у памятника Кобзарю свой митинг провели пророссийские активисты – они принесли с собой российские флаги и баннер "русской общины Крыма", пишут "Крым.Реалии".

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      Зато глава подконтрольной Кремлю "Украинской громады Крыма" Анастасия Гридчина заявила, что "бандеровцы используют имя Шевченко в корыстных целях" и что он "не был русофобом". Сообщница оккупантов также считает, что Шевченко – это "объединительный образ трех славянских народов".

      Некоторые из ораторов называли Шевченко "русским писателем". Участники пророссийского митинга возложили цветы к памятнику Шевченко и прочитали посвященные ему стихи.

      За всем присматривал наряд российской полиции и два бойца "самообороны" Крыма.


      Приспешники оккупантов пришли к памятнику Шевченко/ Источник: krymr.com

      После пророссийского митинга возле памятника Шевченко собрались украинцы Симферополя, которые возложили букеты цвета государственного украинского флага, декламировали любимые стихи Кобзаря. Кроме того, они экспромтом спели "Реве та стогне Дніпр широкий".


      Украинцы Крыма возложили цветы к памятнику Шевченко/ Источник: krymr.com

      Возложили цветы к памятнику Шевченко и в Ялте – на акцию пришли около 30 человек. Среди них – школьники, которые учат русский, а также их учителя и местные писатели.

      Присутствующие читали стихи на украинском, а еще – звучали украинские песни.


      Также почтили память Шевченко украинцы в Ялте/ Источник: krymr.com

      Отметим, год назад день рождения Шевченко в его память в оккупированном Крыму также отметили крымчане и принесли цветы к памятникам в Севастополе, Ялте, Керчи и Симферополе.

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      Тарас Шевченко: факты о деятеле искусства, которых не знает большинство
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      Теги: Новости политики Новости Украины Российская пропаганда Аннексия Крыма Новости Крыма Ялта Сімферополь Тарас Шевченко
      Источник: 24 Канал
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