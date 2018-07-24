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Российские хакеры устроили новую массовую атаку в США

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Хакерские атаки
Хакерские атаки / inosmi.ru

Российские хакеры взломали сети крупнейших американских энергетических компаний, что могло позволить им остановить подачу электроэнергии.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников министерства внутренней безопасности страны.

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Отмечается, что впервые кибератаки зафиксировали в 2016 году, а продолжались взломы в течение 2017 года. Злоумышленники делали атаки в составе поддерживаемой российской властью группы, известной под названием Dragonfly и Energetic Bear.

Издание пишет, что в результате атак пострадали сотни людей.

В министерстве внутренней безопасности США заявили, что атаки, скорее всего, продолжатся.

Напомним, что 23 мая Минюст США сообщил об обнаружении сети устройств, зараженных группировкой хакеров Fancy Bear. В ФБР предположили, через сеть собирают информацию, в том числе для новых кибератак.

Что такое Fancy Bear?
Хакерская группа, которая действует с 2004 года. Она известна своими атаками на государственные, информационные, военные и другие структуры стран, а также на российских оппозиционеров и журналистов. Вашингтон связывает группировку Fancy Bear с Россией и возлагает на нее ответственность за взлом серверов Демократической партии в ходе выборов президента США осенью 2016 года.

Теги: Новости политики Техно Новости России Новости США Хакерская атака хакеры
Источник: 24 Канал
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