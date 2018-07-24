Российские хакеры устроили новую массовую атаку в США

Российские хакеры взломали сети крупнейших американских энергетических компаний, что могло позволить им остановить подачу электроэнергии.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников министерства внутренней безопасности страны.

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Отмечается, что впервые кибератаки зафиксировали в 2016 году, а продолжались взломы в течение 2017 года. Злоумышленники делали атаки в составе поддерживаемой российской властью группы, известной под названием Dragonfly и Energetic Bear.

Издание пишет, что в результате атак пострадали сотни людей.

В министерстве внутренней безопасности США заявили, что атаки, скорее всего, продолжатся.

Напомним, что 23 мая Минюст США сообщил об обнаружении сети устройств, зараженных группировкой хакеров Fancy Bear. В ФБР предположили, через сеть собирают информацию, в том числе для новых кибератак.

Что такое Fancy Bear?

Хакерская группа, которая действует с 2004 года. Она известна своими атаками на государственные, информационные, военные и другие структуры стран, а также на российских оппозиционеров и журналистов. Вашингтон связывает группировку Fancy Bear с Россией и возлагает на нее ответственность за взлом серверов Демократической партии в ходе выборов президента США осенью 2016 года.