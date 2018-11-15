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      Российские легкоатлеты 23 раза нарушили антидопинговые правила в 2018 году

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      Российские спортсмены 23 раза попались на допинге
      Российские спортсмены 23 раза попались на допинге

      В 2018 году в мире было 23 случая нарушения российскими легкоатлетами антидопинговых правил.

      Об этом заявила антидопинговый координатор Всеросийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.

      Читайте также: Международный паралимпийский комитет отказался восстановить в правах комитет России

      В этом году у нас выявлено 23 случая нарушения российскими легкоатлетами антидопинговых правил. Это много, но, учитывая количество сданных за этот год проб – около 2000, эта цифра составляет менее 1%. Акцент в работе 2018 года был сделан на расширении пулов тестирования, внедрении системы допуска к соревнованиям календаря ВФЛА спортсменов до 18 лет только после прохождения ими онлайн-обучение на сайте РУСАДА, образовательных семинарах. Работа была проведена большая,
      – говорится в сообщении.

      Напомним, 20 сентября этого года WADA восстановило в правах РУСАДА, поскольку считало, что российская сторона выполнила все условия "дорожной карты". При этом Всемирное антидопинговое агентство до сих пор не получило доступ к Московской антидопинговой лаборатории, что также было обязательным критерием для выполнения Россией.

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      Теги: Новости России Спорт Допинг
      Источник: 24 Канал
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