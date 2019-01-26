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      Российские наемники в Венесуэле: в РФ уверяют, что не отправляли военных для защиты Мадуро

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      Протесты в Венесуэле
      Протесты в Венесуэле / Фото из соцсетей

      В России заявляют, что не направляли в Венесуэлу своих военных или частных контрактников для защиты диктатора Николаса Мадуро.

      24 канал сообщал, что около полутысячи российский наемников отправили в Венесуэлу, чтобы они охраняли диктатора Николаса Мадуро от протестующих. Говорится, в частности, о военных из частной компании "Вагнера", которые до недавнего времени воевали на стороне боевиков на Донбассе.

      Читайте также: Украина поддерживает венесуэльский народ, – МИД

      В России же такую информацию кинулись опровергать, передает "Интерфакс" со ссылкой на комитет по обороне и безопасности Совета Федерации.

      Никаких военнослужащих, в частности частных контрактников, РФ в Венесуэлу не присылала. Если президент Николас Мадуро и привлек какие-то частные военные компании, то российское государство об этом не знает и за это не отвечает,
      - рассказал член Российского комитета Франц Клинцевич.

      Добавим, что кроме российского лидера диктатора Мадуро в телефонном разговоре поддержал президент Беларуси Александр Лукашенко. В то же время против его правления в Венесуэле выступает ряд стран ЕС и США.

      Смотрите видео о протестах в Венесуэле:

      Что происходит в Венесуэле:

          •  В Венесуэле протестующие 23 января вышли на многотысячный митинг с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро, который правил страной последние 5 лет и объявил о своей победе на очередных выборах в 2018 году.
         •  Тем временем лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Свою поддержку оппозиционному лидеру также выразили Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу и Чили.
        •  В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибли по меньшей мере 26 человек.
        •  Украина выразила свою поддержку гражданам Венесуэлы, а глава МИД Климкин даже сравнил события с теми, что имели место во время Революции Достоинства в Украине.

      Теги: Новости России Венесуэла Новости политики
      Источник: 24 Канал
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