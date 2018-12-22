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      Российские налоговики сняли все деньги со счетов фабрики Roshen в Липецке: известна причина

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      Кондитерская фабрика Roshen в Липецке
      Кондитерская фабрика Roshen в Липецке / censor.net.ua

      Басманный суд Москвы продлил арест имущества Липецкой кондитерской фабрики Roshen в три месяца. В частности, арбитражные суды различных инстанций отменили решения, по которым налоговые органы не могли осуществлять любые действия с имуществом фабрики Roshen в Липецке до рассмотрения дел в судах по существу.

      Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

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      "Скорость и единообразие принятых решений об отмене обеспечительных мер (которые налоговые органы до этого неоднократно и безуспешно пытались отменить в течение 3-х лет) вызывают очень большие сомнения в беспристрастности и независимости судей, принявших эти судебные акты. Считаем, что данные судебные акты основаны не на законе и принятые под давлением", – отметили в сообщении.

      Так, российские налоговики и судебные приставы наложили арест и приняли другие запретительные меры по поводу производственного оборудования и банковских счетов Липецкой кондитерской фабрики.

      Все деньги, которые были на счетах, предназначенные для заработной платы персонала, который остался, были сняты в счет уплаты налогов, пени и штрафов, доначисления которых кондитерская корпорация Roshen не признает и отрицает в арбитражном суде. То есть фактически еще до принятия арбитражными судами решений по сути, налоговые органы, пользуясь ничем не обоснованными судебными актами об отмене обеспечительных мер, начали принимать меры, которые можно сравнить только с откровенным грабежом,
      – сообщили в фабрике.

      В Roshen утверждают, что будут продолжать обжаловать действия налоговой службы РФ в российских и международных инстанциях.

      Теги: Украина – Россия Новости России Рошен
      Источник: 24 Канал
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