Российские оккупанты скрывают реальную картину с COVID-19 на Донбассе и в Крыму: детали

Российские оккупанты на Донбассе и в Крыму делают все возможное, чтобы скрыть реальную ситуацию с распространением коронавируса в этих регионах от населения. Ситуация ухудшается недостатком медицинского персонала, тестовых систем и недостаточного количества мест в лечебных учреждениях.

Так, по состоянию на 30 марта лишь один случай COVID-19 подтвердили на территории оккупированной Луганщины. Между тем на Донетчине заявляют об отсутствии инфицированных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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На Луганщине представители оккупационных администраций вообще заставляют медиков подписывать обязательства о неразглашении реального состояния заболеваемости. Часть медиков находится в режиме самоизоляции вместе с семьями, что подтверждает наличие серьезных проблем.

Лицам, у которых выраженные симптомы заражения коронавирусом, устанавливают диагноз ОРВИ. Во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой и Луганской областей сейчас почти 10 тысяч больных ОРВИ, у заметной части из которых уже есть осложнения в виде пневмонии,

– отмечают в Минреинтеграции.

Большинство таких граждан не получают надлежащей медицинской помощи и находятся дома из-за нехватки мест в медицинских учреждениях.

В то же время, оккупанты заботятся о боевиках, которые ежедневно обстреливают позиции и убивают украинских военных. Некоторые подразделения переводят на карантин, вводят ограничения на общение с гражданским населением, в том числе – членами семей. Аналогичная ситуация – в Крыму.

"Известно, что на территорию ОРДЛО из России прибыла группа военных специалистов по вирусологии. Их основной задачей является медицинское обеспечение российских военных", – добавляют в министерстве.

Оккупационные администрации таким образом уклоняются от выполнения своих прямых обязательств по защите гражданского населения. Они, вместо того, концентрируют внимание и ресурсы на медицинском обеспечении воинских подразделений.

"Это является нарушением норм международного гуманитарного права. Мы призываем международные гуманитарные организации усилить мониторинг ситуации по медицинскому обеспечению жителей временно оккупированных территорий и информировать международное сообщество о нарушении оккупантами права человека на жизнь и здоровье", – добавляют в Минреинтеграции.

Что известно о коронавирусе в Крыму?По состоянию на 30 марта в оккупированном Крыму обнаружили 19 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Из них 5 – в городе Севастополе, который, согласно украинскому законодательству, является отдельной административной единицей.



В то же время, в инфекционных отделениях больниц полуострова находится более 1000 человек с пневмонией.