Российские оккупанты задержали в Азовском море иностранное судно: оно вышло из порта в Мариуполе

Ночью 8 июня российские силовики задержали в акватории Азовского моря турецкое судно, которое вышло из порта в Мариуполе и направлялось к итальянской Венеции.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко.

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8 июня примерно в 01:00 по местному времени был задержан турецкий балкер SAADET C,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что судно следовало из Мариуполя в итальянский порт Венеция. Продолжительность задержания не удалось установить из-за отсутствия покрытия автоматической идентификационной системы.

Известно, что задержали судно примерно в 15 милях к юго-востоку от Бердянской косы.

Напомним, 31 мая 5 морских судов, шедших из Бердянска и Мариуполя, ФСБ России задержали в Керченском проливе. Тогда российские силовики провели обзор водного транспорта.