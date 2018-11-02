Российские оккупанты заявили, что выпустили из СИЗО в Крыму еще 3 украинских моряков

Российские оккупанты заявляют, что выпустили из СИЗО в Крыму еще 3 украинцев: капитана судна "ЯМК-0041" и двух моряков, им тоже вроде изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Об этом сообщает ТАСС.

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Капитана и двух моряков выпустили из СИЗО после обращения омбудсменов в следственные органы. К следствию обращалась и вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева, чтобы было легче вести переговоры об обмене моряков на капитана "Норда" Владимира Горбенко,

– заявила так называемая уполномоченная по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

Добавим, что 31 октября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова анонсировала начало переговоров относительно обмена капитана судна "Норд" из аннексированного Крыма Владимира Горбенко на командира украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого.

Со своей стороны, украинская омбудсвумен Людмила Денисова сообщила, что Горбенко остается на территории Украины, поскольку в отношении него проводят процессуальные действия.

Напомним, в России заявили, что обменяли семь украинских моряков на семи россиян с судна "Норд". Украинский омбудсвумен Людмила Денисова отметила, что ни о каком обмене с россиянами речь не идет. По ее словам, моряки судна "Норд" свободно передвигались по территории Украины – их, в отличие от украинцев в ​​Крыму, никто не удерживал.



К слову, украинские пограничники задержали сейнер "Норд" 25 марта 2018 года под российским флагом в части украинских вод Азовского моря. Судно было доставлено в порт Бердянска, а против его экипажа возбудили ряд дел.



В начале апреля херсонский городской суд избрал капитану судна Владимиру Горбаненко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога. В тот же день за него внесли залог.