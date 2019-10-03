Российские паспорта на Донбассе: как в странах Евросоюза будут распознавать фейковые документы

Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий разослали государствам-членам ЕС специальную инструкцию. Пользуясь ею можно будет определить, является ли фейковым российский паспорт, с которым человек пытается получить визу.

Инструкция дополняет выводы Европейского совета от 20 июня 2019 года и запросы государств-членов предоставить указания по идентификации и непризнанию паспортов, выданных в результате указа Путина относительно Донбасса. Соответствующая информация размещена на сайте Еврокомиссии.

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В инструкции содержатся критерии, с помощью которых консульства государств-членов Евросоюза могут установить фактическое место проживания владельцев российских паспортов. В рекомендациях также есть подробная информация о том, как обрабатывать заявления на получение визы жителями временно оккупированных районов Донбасса с российскими паспортами.

"Эти критерии могут послужить основой для политики непризнания, которая будет применяться государствами-членами при осуществлении их исключительной компетенции", – утверждают в сообщении.

Что известно о выдаче российских паспортов жителям Донбасса?В апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Впоследствии он заявил, что готов предоставлять гражданство России всем украинцам.



Однако, Путин на этом не остановился и 1 мая подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта еще и для украинцев из оккупированного Крыма.



7 мая в Кремле придумали еще один способ, как заманить к себе украинцев. Хозяин Кремля издал указ, по которому российское гражданство могут получить жители всего Донбасса. А российские СМИ утверждают, что теперь жители Донбасса могут получить еще и российские загранпаспорта.



Ни Украина, ни страны цивилизованного мира не признают такие российские паспорта.