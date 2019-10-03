16:34
3 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА 112 КАНАЛ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Грету Тунберг пригласили в Россию. Ссылка Навального
      Вєсті Кремля
      22:12, 2 октября
      Вести.UA: Шуфричу наконец закрыли рот. Томос от Тома Круза
      Вєсті.UA
      20:03, 2 октября
      Как частные фирмы получают прибыль от государственной земли: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, 2 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА 112 КАНАЛ

      Российские паспорта на Донбассе: как в странах Евросоюза будут распознавать фейковые документы

      227 Читати новину українською
      Российские паспорта на Донбассе
      Российские паспорта на Донбассе / Иллюстративное фото

      Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий разослали государствам-членам ЕС специальную инструкцию. Пользуясь ею можно будет определить, является ли фейковым российский паспорт, с которым человек пытается получить визу.

      Инструкция дополняет выводы Европейского совета от 20 июня 2019 года и запросы государств-членов предоставить указания по идентификации и непризнанию паспортов, выданных в результате указа Путина относительно Донбасса. Соответствующая информация размещена на сайте Еврокомиссии.

      Актуально: Жителям Донбасса и Западной Украины массово выдают иностранные паспорта: за дело взялись в СБУ

      В инструкции содержатся критерии, с помощью которых консульства государств-членов Евросоюза могут установить фактическое место проживания владельцев российских паспортов. В рекомендациях также есть подробная информация о том, как обрабатывать заявления на получение визы жителями временно оккупированных районов Донбасса с российскими паспортами.

      "Эти критерии могут послужить основой для политики непризнания, которая будет применяться государствами-членами при осуществлении их исключительной компетенции", – утверждают в сообщении.

      Что известно о выдаче российских паспортов жителям Донбасса?В апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Впоследствии он заявил, что готов предоставлять гражданство России всем украинцам.

      Однако, Путин на этом не остановился и 1 мая подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта еще и для украинцев из оккупированного Крыма.

      7 мая в Кремле придумали еще один способ, как заманить к себе украинцев. Хозяин Кремля издал указ, по которому российское гражданство могут получить жители всего Донбасса. А российские СМИ утверждают, что теперь жители Донбасса могут получить еще и российские загранпаспорта.

      Ни Украина, ни страны цивилизованного мира не признают такие российские паспорта.

      blog_ava
      От курения вейпа умерло 17 человек: врачи США бьют тревогу
      сегодня
      5056
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости России Евросоюз Российские паспорта на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто такой Алексей Данилов – новый секретарь СНБО
      сегодня , 16:17 Кто такой Алексей Данилов – новый секретарь СНБО
      Катерина Козачинська 142
      Пытки электротоком и 14 лет строгого режима: вопиющая история офицера-политзаключенного из Крыма
      сегодня , 15:00 Пытки электротоком и 14 лет строгого режима: вопиющая история офицера-политзаключенного из Крыма
      Катерина Петренко 95
      Пополнение в ВМС Украины: что известно о буксире "Александр Охрименко"
      сегодня , 12:01 Пополнение в ВМС Украины: что известно о буксире "Александр Охрименко"
      Злой Одессит 1520
      Что стало причиной снижения курса гривны
      сегодня , 08:40 Что стало причиной снижения курса гривны
      Сергій Фурса 4542
      Лугано – Динамо: анонс матча Лиги Европы
      сегодня , 07:40 Лугано – Динамо: анонс матча Лиги Европы
      220
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук