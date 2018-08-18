Российские пограничники избили украинца

В субботу утром поездом сообщением "Москва – Харьков" в пункт контроля "Харьков-пассажирский" прибыл гражданин Украины, который, вероятно, был избит российскими пограничниками.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

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"В последнее время участились случаи задержаний граждан Украины за нарушение по пограничным вопросам российскими пограничниками, которые являются безосновательными и провокационными со стороны РФ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в пятницу вечером украинец 1977 года рождения выезжал в Российскую Федерацию на поезде сообщением "Кривой Рог– Москва".

По словам мужчины, при прохождении пограничного контроля в российском пункте пропуска "Долбино" он предоставил пограничникам для проверки все необходимые для пересечения границы документы, но российский пограничный наряд отказался пропускать его через границу.

На вопрос гражданина объяснить причину, по которой ему отказывают в пересечении границы, ответа никто не предоставил, после чего два российских пограничника и одно лицо в гражданском силой вывели нашего соотечественника из вагона поезда.

При высадке правоохранители РФ безосновательно применяли к мужчине меры физического воздействия, после которых он получил телесные повреждения. Также, чтобы скрыть фактическое избиение мужчины, российские пограничники удалили все видеофайлы с его мобильного телефона, на который он фиксировал их незаконные действия. Сейчас украинские пограничники вызвали машину скорой помощи, врачи которой оказали первую медицинскую помощь пострадавшему,

– заявили в Госпогранслужбе.

Сотрудниками Госпогранслужбы в Холодногорского отдела Национальной полиции в Харьковской области направлено уведомление для внесения сведений в ЕРДР, об обнаружении признаков уголовного правонарушения предусмотренного ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение".

Кроме того, Госпогранслужбой направлено письмо в пограничное ведомство Российской Федерации с требованием предоставить информацию относительно обстоятельств задержания и возвращения гражданина Украины, а также дать оценку действиям пограничников РФ.