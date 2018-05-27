Российские пропагандистские СМИ запустили лжеслух о Лиге чемпионов в Киеве

Перед началом финала Лиги чемпионов в Киеве российские пропагандистские СМИ публиковали информацию о том, что решающий матч самого престижного футбольного турнира Европы якобы "впервые не соберет аншлаг".

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Российские СМИ пророчили провал финала ЛЧ-2018 в Киеве



Российская пропаганда распространяла неутешительную информацию о ЛЧ в Киеве



Российские медиа о ЛЧ в Киеве

Отметим, что такая информация носила откровенно пропагандисткий характер, ведь её с легкостью опровергают фото и видео с НСК "Олимпийский" в Киеве, где и состоялся матч. Так, на опубликованных кадрах хорошо видно до отказа заполненные трибуны стадиона.

В то же время многочисленные болельщики заполонили Контрактовую площадь Киева. Их было так много, что некоторые вынужденны были подниматься на крышу "Гостиного двора", чтобы посмотреть долгожданный футбольный поединок.

К слову, по данным Госпогранслужбы Украины, 26 мая в киевских аэропортах было оформлено 11 тысяч 100 болельщиков, а всего в столицу в субботу прибыли 20 тысяч 200 человек.

#uefachampionsleaguefinal Публикация от Misha️ (@pharaoh_misha) 26 Май 2018 в 12:08 PDT

Болельщики на Лиге чемпионов в Киеве