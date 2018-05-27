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Российские пропагандистские СМИ запустили лжеслух о Лиге чемпионов в Киеве

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Российская пропаганда распространяет измышления о ЛЧ в Киеве
Российская пропаганда распространяет измышления о ЛЧ в Киеве / Фото из открытых источников

Перед началом финала Лиги чемпионов в Киеве российские пропагандистские СМИ публиковали информацию о том, что решающий матч самого престижного футбольного турнира Европы якобы "впервые не соберет аншлаг".

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Российские СМИ пророчили провал финала ЛЧ-2018 в Киеве

ЛЧ-2018 Кихв російйські ЗМІ пропаганда
Российская пропаганда распространяла неутешительную информацию о ЛЧ в Киеве

Пропаганда Ліга чемпіонів Київ
Российские медиа о ЛЧ в Киеве

Отметим, что такая информация носила откровенно пропагандисткий характер, ведь её с легкостью опровергают фото и видео с НСК "Олимпийский" в Киеве, где и состоялся матч. Так, на опубликованных кадрах хорошо видно до отказа заполненные трибуны стадиона.

В то же время многочисленные  болельщики заполонили Контрактовую площадь Киева. Их было так много, что некоторые вынужденны были подниматься на крышу "Гостиного двора", чтобы посмотреть долгожданный футбольный поединок.

К слову, по данным Госпогранслужбы Украины, 26 мая в киевских аэропортах было оформлено 11 тысяч 100 болельщиков, а всего в столицу в субботу прибыли 20 тысяч 200 человек. 

 

#uefachampionsleaguefinal

Публикация от Misha️ (@pharaoh_misha)

ЛЧ у КиєвіБолельщики на Лиге чемпионов в Киеве

ЛЧ у Києві
Фанаты на ЛЧ в Киеве
 

Теги: Новости Украины Лига чемпионов Новости России СМИ Российская пропаганда Новости Киева
Источник: 24 Канал
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