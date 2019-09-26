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      Российские ракеты в Крыму могут попасть в цели на территории Евросоюза, – полпред президента

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      Антон Кориневич
      Антон Кориневич / UA: Первый

      Россия действительно проводит усиленную милитаризацию Крыма. Там есть российской военные корабли, наземные ракетные комплексы и места, где можно хранить ядерное оружие.

      Украина пока что собирает и документирует всю эту информацию. Об этом рассказал постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич в интервью "Укринформу".

       Актуально: Россия взимает военную технику в аннексированный Крым: по полуострову гоняют целые колонны с вооружением

      По его словам, Крым является очень серьезной точкой на карте для милитаризации и Россия этим активно пользуется.

      "В Крыму есть места, где можно хранить ядерное оружие. В Крыму уже дислоцируются военные корабли, которые могут нести ракеты дальностью более чем 2 тысячи километров. В Крыму уже есть береговые ракетные комплексы "Бал", "Бастион", рассматривают вопрос о создании отдельной бригады "Искандеров", – рассказал он.

      Украина эту всю информацию фиксирует, ведь Запад подчеркивает: факты и свидетельства об усилении милитаризации Крыма будут фактором для усиления санкций против России.

      Даже без использования морских средств – военных кораблей, только наземными ракетными комплексами Россия уже может простреливать весь морской простор региона и попадать в цель. Теоретически, это могут быть цели и на территории стран НАТО и ЕС,
      – отметил Кориневич.

      Читайте также: Россия аннексировала Крым: ретроспектива растерянности и измены

      Важно! Все чаще появляются фото колонн с военной техникой России, котораая направляется в оккупированный Крым или же мигрирует из одного населенного пункта полуострова к другому. Сейчас в оккупированном Крыму находится более 30 тысяч российских военнослужащих. При этом за период оккупации значительно увеличилось количество ракетных противокорабельных комплексов, подводных лодок, оснащенных ракетными системами "Калибр" и боевой авиации.

      Российские оккупанты даже переоборудовали аэропорт "Бельбек" для собственных военных нужд. В Крым за последние полгода также перебросили несколько истребителей и вертолетов Ми-8 для нужд Росгвардии.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Аннексия Крыма Оружие Евросоюз НАТО Новости Крыма
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