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      Российские силовики задержали судно с украинцами в Азовском море

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      Российские силовики задержали судно с украинцами / fsb.ru

      В западной части Азовского моря российские силовики задержали маломерное судно с 4 гражданами Украины на борту. Команду корабля задержали на 48 часов до выяснения обстоятельств.

      Украинцы не имели при себе документов, удостоверяющих личность, сообщает российский "Интерфакс".

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      По данным сотрудников "пограничного управления ФСБ РФ по Крыму", капитан судна не выполнил законного требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться.

      Что силовики нашли на борту корабля

      В ходе осмотра корабля российские силовики выявили более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие ловли. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали.

      Где задержанные украинцы сейчас

      Судно вышло в Азовское море из села Райновка в Запорожской области Украины. Сейчас судно и рыбаки доставлены в порт Керчи для выяснения обстоятельств.

      Впоследствии капитан судна признал факт незаконного вылова камбалы-калкана и заявлял, что "сотрудники погранслужбы ФСБ РФ не оказывали на него психологического давления".

      На данный момент журналистам 24 канала не прокомментировали задержание моряков в МИД Украины.

      Украина готовится к новому обмену пленными с Россией и составляет списки удерживаемых. Их обсуждают на заседаниях ТКГ в Минске. Однако из-за того, что списки довольно длинные, их будут разбивать на несколько частей и обменов может быть несколько.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Украина – Россия Новости России Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма
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