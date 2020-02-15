Российские силовики задержали судно с украинцами в Азовском море

В западной части Азовского моря российские силовики задержали маломерное судно с 4 гражданами Украины на борту. Команду корабля задержали на 48 часов до выяснения обстоятельств.

Украинцы не имели при себе документов, удостоверяющих личность, сообщает российский "Интерфакс".

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По данным сотрудников "пограничного управления ФСБ РФ по Крыму", капитан судна не выполнил законного требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться.

Что силовики нашли на борту корабля

В ходе осмотра корабля российские силовики выявили более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие ловли. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали.

Где задержанные украинцы сейчас

Судно вышло в Азовское море из села Райновка в Запорожской области Украины. Сейчас судно и рыбаки доставлены в порт Керчи для выяснения обстоятельств.

Впоследствии капитан судна признал факт незаконного вылова камбалы-калкана и заявлял, что "сотрудники погранслужбы ФСБ РФ не оказывали на него психологического давления".

На данный момент журналистам 24 канала не прокомментировали задержание моряков в МИД Украины.

Украина готовится к новому обмену пленными с Россией и составляет списки удерживаемых. Их обсуждают на заседаниях ТКГ в Минске. Однако из-за того, что списки довольно длинные, их будут разбивать на несколько частей и обменов может быть несколько.