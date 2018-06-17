Российские СМИ исказили факты о Марше равенства в Киеве

Российское издание "Лентач" опубликовало в своем Twitter-аккаунте ложную информацию о Марше равенства, который 17 июня состоялся в Киеве. Так, в заметке утверждается о разгоне акции.

"В Киеве гей-парад продлился всего 20 минут. После столкновений активистов Марша равенства с националистами, которые кричали "Украина – не Содом", полиция разогнала и тех, и других", – говорится в сообщении.

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На самом же деле правоохранители не разгоняли Марш равенства, хотя без стычек не обошлось. Так, полиция обеспечила охрану участникам акции, позволив им завершить шествие. А противников Марша равенства правоохранители оттесняли от участников шествия, во время чего радикалы и устроили стычки с полицией.

В Киеве гей-парад продлился всего 20 минут. После столкновений активистов «марша равенства» с националистами, кричащими «Украина не Содом», полиция разогнала и тех, и других pic.twitter.com/pwxgDeSDIP — Лентач (@oldLentach) 17 июня 2018 г.

Напомним, 17 июня перед началом Марша равенства "Киевпрайд-2018" в Киеве противники акции устроили стычки с правоохранителями. Вследствие этого полиция задержала 56 человек.

После инцидентов члены националистических организаций заблокировали дорогу под Шевченковским райотделом полиции с требованиями освободить задержанных перед "Маршем равенства" активистов. Через некоторое время всех задержанных отпустили.

Активисты также утверждали, что в результате столкновений с полицией среди их собратьев есть раненые.