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      Российские СМИ оконфузились сообщением о львовском метро

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      По статистике, львиная доля сообщений в СМИ за последние несколько недель касается коронавируса. Российские СМИ иногда даже на этой теме умудряются разгонять фейки об Украине, но случаются довольно курьезные ошибки, например, о закрытии львовского метро.

      Так, российское издание "Ведомости" сообщило, что из-за карантина в Украине закроют метро в Киеве, Харькове и (на секундочку) во Львове.

      К слову В Киеве, Харькове и Днепре закрывают метро

      Да, это именно то метро, где распинали голого мальчика, где толпами ходят злые львовские фашисты с глазами, залитыми кровью. Львовское метро – это именно то место, где тебя могут линчевать за "русскоязычную челюсть".

      Другими словами, такого места просто не существует, как и перечисленных фейков российской пропаганды. Нет во Львове метро, и все. Идея построить его уже много лет есть, а самого метро нет. Через подземную реку Полтву такой проект – не из дешевых.

      Прочитав сообщения российских СМИ, львовяне, наверное, поблагодарят власть за то, что она решила пока не закрывать львовский морской порт и галицкую межпланетную космическую станцию.


      "Ведомости" закрыли львовское метро на карантин / фото: скриншот со страницы сайта

      Что на самом деле известно о закрытии метро в Украине?Из-за эпидемии коронавируса и на время карантина метро в Украине и вправду закрывают. Впрочем, это никоим образом не заденет галичан – "подземку" закроют в Киеве, Харькове и Днепре.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Новости Львова Курьезные новости Российская пропаганда Метро
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