Российские СМИ сообщают о госпитализации Кобзона

Российского депутата Госдумы и певца Иосифа Кобзона госпитализировали в тяжелом состоянии, – российские СМИ.

Об этом сообщает российское информационное агентство "Интерфакс".

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Действительно, Иосифа Давыдовича госпитализировано, но речь не идет о тяжелом состоянии, по крайней мере по сообщениям некоторых изданий,

– сообщает источник информационного агентства в Госдуме.

В то же время, издание "РБК", со ссылкой на другие источники отметило, что Кобзона таки госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Некоторые источники сообщили, что Кобзон проходит химиотерапию.

Напомним, ранее российского и советского певца Иосифа Кобзона, который поддерживает агрессивную политику президента страны Владимира Путина, уже было госпитализировано в одну из клиник Москвы.