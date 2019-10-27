Российские снайперы на Донбассе, грузовик с трупами и заселение Крыма русскими – видео недели

24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Российские снайперы заехали на Донбасс для обучения по живым мишеням

Российские учения, ценою в жизнь украинцев. На оккупированный Донбасс заехали группы снайперов из России отрабатывать навыки. Точечно обстреливают всю линию фронта: у Марьинки, Авдеевки и Красногоровки. Пули снайперов оборвали жизни трех военнослужащих. В районе Марьинки 15 октября погибла Ярослава Никоненко. В этот же день у Авдеевки снайпер попал в Юрия Громовича. 22 октября на позиции недалеко Красногоровки от пули погиб Виталий Носкевич.

Российские снайперы на украинском Донбассе: смотрите видео

Полный трупов грузовик в Англии

В ночь на 23 октября в трейлере-рефрижераторе, припаркованном в промзоне города Грейс в Эссексе, нашли 39 мертвых тел. Известно, что прибыл он туда на пароме из Бельгии. Скорее всего люди не выжили во время нелегального путешествия. Правозащитники и следователи предполагают, что история может быть связана с торговлей людьми.

Полный трупов грузовик нашли в Англии, среди них ребенок: смотрите видео

Россия массово заселяет Крым россиянами: какими могут быть последствия

Россия свозит в оккупированный Крыму десятки тысяч россиян. За последние 5 лет там уже осело почти 150 тысяч, и большая часть – это военные. Таким образом Кремль пытается заселить аннексированную территорию нужными ему людьми. Дмитрий Евчин журналист и ведущий проекта "Крым.Реалии" сказал о своей статистике. По его наблюдениям, из 20 опрошенных людей на полуострове, каждый 5-й – переехал из России. Большинство из них – россияне из Уфы, Челябинска и других городов РФ.

Россияне массово заселяют Крым: смотрите видео

Переаттестация для ГПУ: что вызвало возмущение у прокуроров

До 15 октября все желающие прокуроры бывшей Генпрокуратуры должны были написать заявление о переводе в новый Офис генерального прокурора. На очереди их переаттестация. Такое испытание на профпригодность будет проводиться в три этапа: знание законодательства, проверка общих способностей и собеседование с комиссией, чтобы подтвердить доброчестность.

Переатистация бывших прокуроров: смотрите видео

Вооруженное нападение на активистку в Запорожье

В Запорожье нападающий ножом ударил руководительницу общественной организации "Запорожский цыганский центр "Лачо Дром" Анжелику Белову. Из-за ранения активистка попала в реанимацию. После проведения неотложных оперативных действий правоохранителям удалось найти и задержать нападавшего.

Нападение на активистку в подъезде: смотрите видео