Российские спецслужбы готовили телефонный терроризм перед выборами президента Украины

Сотрудники СБУ в Днепропетровской области пресекли попытку передачи персональных данных украинских избирателей в Россию. Эта база данных содержала личную информацию и номера телефонов 1,5 миллиона граждан Украины.

Эту всю информацию об украинцах пыталась сбыть жительница Каменска с помощью специализированных форумов и интернета, выяснили оперативники СБУ.

Читайте также: Оккупанты получали украинские паспорта: СБУ раскрыла шокирующую схему

Среди заказчиков информации обнаружили граждан России, которые, вероятно, являются представителями спецслужб страны. Они планировали использовать базу данных для телефонного терроризма накануне и во время проведения выборов президента Украины. С помощью этих звонков злоумышленники хотели повлиять на ход избирательного процесса и сделать нелегитимными его результаты.

Чтобы помешать преступлению, СБУ провела обыски и изъяла у злоумышленницы компьютерную технику и средства связи, используемые в противоправной деятельности. Ей планируют объявить о подозрении в несанкционированном сбыте информации с ограниченным доступом.

В СБУ также призвали украинцев быть бдительными и сообщать о любых выявленных фактах нарушения требований избирательного законодательства.

Смотрите видео, как СБУ предотвратила сбыта в Россию базы данных об украинских избирателей: