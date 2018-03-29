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ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Российские спортсмены не поедут на соревнования в США: им не выдали виз

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Сборную России по вольной борьбе не пустили на соревнования
Сборную России по вольной борьбе не пустили на соревнования / obozrevatel.com

На соревнования по вольной борьбе в Соединенные Штаты Америки не поедет целая российская сборная.

Посольство США в Москве отказало в организации собеседований для спортсменов и тренеров сборной России по вольной борьбе, пишет "Новая Газета".

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В этой ситуации наша команда осталась без возможности выступать на Кубке мира. Нас не записали на собеседование, более того – нам порекомендовали пройти собеседование на визы в консульстве Армении,
– рассказал старший тренер российской команды Валерий Фельдшеров.

Фельдшеров также отметил, что у сборной, членами которой являются 14 спортсменов и 4 тренера, уже не было времени обращаться в указанную структуру.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова мгновенно отреагировала на эту новость и назвала невыдачу виз российским спортсменам "прямой и открытой дискриминацией команды одной из стран-участниц". Также она добавила, что американцы объяснили такое решение нехваткой консульского персонала в посольстве США.

Напомним, недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков резко отреагировал на бойкот ЧМ-2018. Он отметил, что в чемпионате мира по футболу главное – не приезд чиновников или официальных представителей, главное – это игра команд.

Теги: Новости России Новости США Новости спорта
Источник: 24 Канал
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