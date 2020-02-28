Российские тест-системы на коронавирус в Украине: в СНБО расставили все точки над "і"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов утверждает, что в Украине нет никаких российских тест-систем на коронавирус. Более того, быть такого априори не может. По его словам, Украина сейчас имеет две отечественные такие системы, и только ими можно пользоваться в Украине.

Суть скандала

Накануне нардеп от "Голоса" Александра Устинова обнародовала информацию, что Украина собирается тестировать украинский на коронавирус Covid-2019 непроверенным тест-системами. В то же время эти тест-системы имеют российское происхождения.

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По ее словам, компания, в которой собираются закупать тест-системы для Украинской, вроде есть украинский. Вот только в решении СНБО намеренно сделано ошибки в названии компании и фамилии руководителя.

Вместо "Диаген" написали "Диоген", а вместо Ярыш – Ярош. Это было сделано, чтобы никто не смог найти компанию, которая будет производить будто отечественные тест-системы для диагностики коронавируса,

– убеждает она.

Парламентарка отмечает, что компания не имеет никакого отношения к производству тест-систем. И официальное лицо компании – Александр Коляда – лишь ширма.

Компанией "Диаген" владеет компания "Редвуд ЛТД", которое было создано несколько лет назад. Она является зарегистрированной на подставное лицо – бывшего директора юридического департамента российской компании "Евросеть" Татьяны Звездогляд. Зарегистрировали это все в спальном районе Киева,

– подчеркнула она.

Устинова добавляет, что настоящие бенефициары из Российской Федерации уже с понедельника находятся в Украине. И в регионы уже направили письмо от компании о готовности продавать тест-системы по 6000 гривен и реагенты российского происхождения "Реверта-L" и "РИБО-преп», производства компании AmpliSens, РФ.

Что Устиновой ответили в СНБО

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире программы "Право на власть" подчеркнул, что обнародованная Устиновой информация не соответствует действительности.

Никакого решения СНБО по этому поводу не было и не будет. Потому что решение СНБО – это указ президента. Во-вторых, у нас была расширенное совещание вместе с вирусологами. На ней мы приняли решение, что надо протестировать наши украинские системы. А если они есть незарегистрированным в Украине, ими никто не имеет права пользоваться,

– подчеркнул он.

По словам Данилова, на данный момент Украина имеет две отечественные тест-системы. И они являются зарегистрированными соответствующим образом. Собственно ними сегодня могут пользоваться в Украине.

"У нас не могут быть российские тестс-системы, потому что их не может быть апрриори. То есть их прежде всего нужно зарегистрировать в Украине. Если эта барышня (Устинова – 24 канал) имеет возможность зарегистрировать в Украине русский тест-систему, я хочу на это внимательно посмотреть. Как это он может сделать !? это невозможно ", – отметил чиновник.

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В то же время он подчеркнул, что российских систем в Украине нет и быть не может. Более того, существуют ли они в России, он не знает.