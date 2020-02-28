00:30
28 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ НОВЫЕ САНЖАРЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Двойники Путина существуют. Назначение российских робокопов
      Вєсті Кремля
      23:32, 27 февраля
      Вести.UA: Вилкул залег на дно. Малюська становится баристой
      Вєсті.UA
      19:50, 27 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ НОВЫЕ САНЖАРЫ

      Российские тест-системы на коронавирус в Украине: в СНБО расставили все точки над "і"

      - Читати новину українською

      Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов утверждает, что в Украине нет никаких российских тест-систем на коронавирус. Более того, быть такого априори не может. По его словам, Украина сейчас имеет две отечественные такие системы, и только ими можно пользоваться в Украине.

      Суть скандала

      Накануне нардеп от "Голоса" Александра Устинова обнародовала информацию, что Украина собирается тестировать украинский на коронавирус Covid-2019 непроверенным тест-системами. В то же время эти тест-системы имеют российское происхождения.

      Еще один медицинский скандал в Украине! Коррупционные схемы в Институте рака относительно присвоения бюджетных средств: прокуратура отрыла дело

      По ее словам, компания, в которой собираются закупать тест-системы для Украинской, вроде есть украинский. Вот только в решении СНБО намеренно сделано ошибки в названии компании и фамилии руководителя.

      Вместо "Диаген" написали "Диоген", а вместо Ярыш – Ярош. Это было сделано, чтобы никто не смог найти компанию, которая будет производить будто отечественные тест-системы для диагностики коронавируса,
      – убеждает она.

      Парламентарка отмечает, что компания не имеет никакого отношения к производству тест-систем. И официальное лицо компании – Александр Коляда – лишь ширма.

      Компанией "Диаген" владеет компания "Редвуд ЛТД", которое было создано несколько лет назад. Она является зарегистрированной на подставное лицо – бывшего директора юридического департамента российской компании "Евросеть" Татьяны Звездогляд. Зарегистрировали это все в спальном районе Киева,
      – подчеркнула она.

      Устинова добавляет, что настоящие бенефициары из Российской Федерации уже с понедельника находятся в Украине. И в регионы уже направили письмо от компании о готовности продавать тест-системы по 6000 гривен и реагенты российского происхождения "Реверта-L" и "РИБО-преп», производства компании AmpliSens, РФ.

      Что Устиновой ответили в СНБО

      Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире программы "Право на власть" подчеркнул, что обнародованная Устиновой информация не соответствует действительности.

      Никакого решения СНБО по этому поводу не было и не будет. Потому что решение СНБО – это указ президента. Во-вторых, у нас была расширенное совещание вместе с вирусологами. На ней мы приняли решение, что надо протестировать наши украинские системы. А если они есть незарегистрированным в Украине, ими никто не имеет права пользоваться,
      – подчеркнул он.

      По словам Данилова, на данный момент Украина имеет две отечественные тест-системы. И они являются зарегистрированными соответствующим образом. Собственно ними сегодня могут пользоваться в Украине.

      "У нас не могут быть российские тестс-системы, потому что их не может быть апрриори. То есть их прежде всего нужно зарегистрировать в Украине. Если эта барышня (Устинова – 24 канал) имеет возможность зарегистрировать в Украине русский тест-систему, я хочу на это внимательно посмотреть. Как это он может сделать !? это невозможно ", – отметил чиновник.

      Обратите внимание! Какие области Украины первыми получат тест-системы для выявления коронавируса и почему

      В то же время он подчеркнул, что российских систем в Украине нет и быть не может. Более того, существуют ли они в России, он не знает.

      Суд в Гааге в своем решении назвал аннексию Крыма "международным договором"
      27 февраля
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Медицина Коррупция Алексей Данилов СНБО Коронавирус Covid-19 Скандал Здоровье Новости Здоровье Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 00:01 "Шахтер" в сумасшедшем матче с шестью голами пробился в 1/8 финала Лиги Европы – видео
      Юрій Семенюк
      27 февраля , 22:47 Главные новости 27 февраля: украинка подхватила коронавирус в Италии, 8 областям отключат газ
      Андрій Шляхтін
      27 февраля , 14:03 Влияет ли коронавирус на Украину?
      27 февраля , 14:00 Orbi Luxe Palace: почему вы захотите инвестировать в недвижимость в солнечном Батуми
      27 февраля , 22:00 Что общего у Суркова и нацистов?
      Денис Казанський
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук