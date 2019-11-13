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      Российские удобрения попадают в Украину вопреки санкциям, – эксперты

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      Санкции против России обходят
      Санкции против России обходят / migrantvisa.ru

      Специалисты-аналитики говорят, что российские удобрения поставляют в Украину через третьи страны и с другими товарными кодами.

      Если не сдерживать импорт азотных удобрений из РФ, украинские химические заводы остановятся. А когда украинские аграрии будут полностью зависеть от поставок удобрений из РФ, у Кремля появится один из самых мощных рычагов экономического давления на Украину.

      Об этом сообщает издание "Бизнес Цензор" в аналитическом материале Сергея Головнева и Юрия Винничука "Как Россия ведет против Украины экономическую войну".

      Именно для избежания такой ситуации в 2017 – 2018 годах Кабмин вводил заградительные пошлины на импорт карбамида, аммиачной селитры и карбамидо-аммиачной смеси (КАС) из РФ. А с июля 2019 года правительство полностью запретило ввоз на таможенную территорию Украины российских удобрений, напоминают авторы материала.

      Впрочем, российские удобрения все равно поставляются в Украину через третьи страны и с другими товарными кодами, говорится в статье: "Азотные удобрения, сырьем для производства которых является природный газ, занимают третье место в структуре импорта из РФ и фактически поставки российских удобрений в Украину являются поставками газа в переработанном виде".

      Авторы напоминают, что РФ не продает газ Украине по рыночным ценам, из-за чего и украинские химические предприятия не могут конкурировать с российскими, ведь стоимость природного газа в Украине в три раза выше, чем в РФ.

      В материале отмечается, что крупнейшие азотные предприятия страны находятся в собственности компаний Дмитрия Фирташа (Черкасский "Азот", Ривнеазот, Северодонецкий "Азот"), Игоря Коломойского ( "Днепроазот") и государства (ОПЗ).

      Напомним, ранее экс-председатель правления ПАО "Днепроазот", эксперт химической отрасли Александр Дубинин заявил, что Украина должна контролировать происхождение всех удобрений, импортируемых в Украину, независимо от страны-поставщика. По мнению эксперта, продукция российского химпрома не должна попадать в Украину через другие страны, поскольку относительно нее действуют санкции Кабинета министров Украины.

      Сейчас Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) проводит два специальных расследования относительно импорта удобрений в Украину с целью выявления незаконных поставок в Украину удобрений российского происхождения из третьих стран. С инициативой расследования вышли украинские производители и профильные организации, в частности – Союз химиков Украины, "Днепроазот", Черкасский "Азот", Ривнеазот, Северодонецкий "Азот" и Одесский припортовый завод (ОПЗ).

      Первое спецрасследование ведется относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений независимо от страны их происхождения и экспорта. Второе – относительно импорта в Украину минеральных удобрений с содержанием азота и фосфора, а также удобрений с содержанием азота, фосфора, калия, классифицируемых по коду УКТВЭД 3105 независимо от страны происхождения и экспорта.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости России Санкции
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