Российские власти не ожидали, что на защиту украинских моряков станут жители Крыма, – Джелялов

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов считает, что в оккупированном Крыму готовятся попытки давления на крымских адвокатов, участвующих в защите захваченных РФ украинских военных моряков.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

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Мы вполне можем ожидать очередные попытки давления на адвокатов, по примеру Фейгина, Полозова, Курбединова, Беньяша и других с целью, как минимум побудить их отказаться от защиты военнопленных украинских моряков, или, как максимум, лишить их вообще права заниматься адвокатской практикой,

– написал Джелялов.

Он отметил, что это, в свою очередь, приведет к более серьезным последствиям, оставив без защиты десятки нынешних и будущих политических заключенных.

Как отметил Джелялов, очевидно, что российские власти и их крымские подчиненные не ожидали, что на защиту украинских моряков станут жители Крыма, в том числе и крымские адвокаты.

"Уверен, что в крымском руководстве этот факт был воспринят чуть ли не как личное оскорбление, очередной саботаж пропагандистской картинки общего согласия и благополучия в Крыму", – добавил заместитель председателя Меджлиса.

Как сообщает Джелялов, в команде, которая осуществляет защиту военнопленных украинских моряков – 34 адвокаты. 13 адвокатов – из Крыма и 18 из Москвы. Еще трое – резервных.

Напомним, 15 января в Москве суд продлил срок ареста 20 украинским пленным морякам. Четверо из них будут находиться под стражей до 24 апреля, а 16 – до 26 апреля. На следующий день, 16 января, суд продлил срок ареста еще 4 украинским морякам – до 24 апреля.



Заметим, что адвокаты моряков ходатайствовали о том, чтобы дела украинцев передали в военный суд, ведь они являются военнопленными. Однако российский суд отклонил это ходатайство.

Как украинские моряки стали российскими военнопленными?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Несмотря на это, в России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



После атаки украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским судам. Поэтому 6 украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая. А их адвокаты прогнозируют, что сам суд над украинцами в России начнется не раньше, чем через год.