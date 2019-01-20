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      Российские власти не ожидали, что на защиту украинских моряков станут жители Крыма, – Джелялов

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      Нариман Джелялова
      Нариман Джелялова / Фото из соцсетей

      Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов считает, что в оккупированном Крыму готовятся попытки давления на крымских адвокатов, участвующих в защите захваченных РФ украинских военных моряков.

      Об этом он написал на своей Facebook-странице.

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      Мы вполне можем ожидать очередные попытки давления на адвокатов, по примеру Фейгина, Полозова, Курбединова, Беньяша и других с целью, как минимум побудить их отказаться от защиты военнопленных украинских моряков, или, как максимум, лишить их вообще права заниматься адвокатской практикой,
      – написал Джелялов.

      Он отметил, что это, в свою очередь, приведет к более серьезным последствиям, оставив без защиты десятки нынешних и будущих политических заключенных.

      Как отметил Джелялов, очевидно, что российские власти и их крымские подчиненные не ожидали, что на защиту украинских моряков станут жители Крыма, в том числе и крымские адвокаты.

      "Уверен, что в крымском руководстве этот факт был воспринят чуть ли не как личное оскорбление, очередной саботаж пропагандистской картинки общего согласия и благополучия в Крыму", – добавил заместитель председателя Меджлиса.

      Как сообщает Джелялов, в команде, которая осуществляет защиту военнопленных украинских моряков – 34 адвокаты. 13 адвокатов – из Крыма и 18 из Москвы. Еще трое – резервных.

      Напомним, 15 января в Москве суд продлил срок ареста 20 украинским пленным морякам. Четверо из них будут находиться под стражей до 24 апреля, а 16 – до 26 апреля. На следующий день, 16 января, суд продлил срок ареста еще 4 украинским морякам – до 24 апреля.

      Заметим, что адвокаты моряков ходатайствовали о том, чтобы дела украинцев передали в военный суд, ведь они являются военнопленными. Однако российский суд отклонил это ходатайство. 

      Как украинские моряки стали российскими военнопленными?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Несмотря на это, в России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

      После атаки украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским судам. Поэтому 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая. А их адвокаты прогнозируют, что сам суд над украинцами в России начнется не раньше, чем через год.

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости политики Украинцы в плену РФ Заложники Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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