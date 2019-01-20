Российские военные начали следить за боевым кораблем США в Черном море

Российские военные начали отслеживать пребывание американского эсминца "Дональда Кука", прибывшего в Черное море в субботу, 19 января.

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, говорится на российском сайте "Интерфакс".

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Накануне 24 канал сообщал, что Военно-морские силы США продолжают следить за стабильностью в Черном море, поэтому туда прибыл американский эсминец, который будет следить за безопасностью в регионе.

Отмечается, что сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" приступил к слежке сразу после вхождения американского эсминца USS Donald Cook в акваторию Черного моря.

К тому же, на протяжении всего пребывания боевого корабля США в зоне ответственности Черноморского флота, за ним будет вестись наблюдение с помощью электронных и технических средств флота,

– заявили российские военные.

В Минобороны РФ добавили, что в России на Черном море создана группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз. В частности, российские военные развернули в Крыму четыре дивизиона систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф", а также несколько дивизионов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".



Американский эсминец "Дональд Кук"

Напомним, десантный экспедиционный корабль USS FortMcHenry военно-морского флота США вошел в Черное море и 7 января зашел в румынский порт Констанца. Корабль стал первым, который появился в регионе со времени агрессии России в Керченском проливе.

Почему возникла эскалация в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московское СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские портоы. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.