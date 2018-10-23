Российских футболистов-драчунов Мамаева и Кокорина могут посадить на 12 лет за экстремизм

Причастны ли бывший футболист сборной России Александр Кокорин и его младший брат Кирилл к совершению преступления на почве экстремизма – в ближайшее время будут проверять правоохранители России.

Об этом сообщил "Обозреватель".

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Во время допроса братья Кокорины рассказали, что в день избиения директора "Минпромторга" Дениса Пака в кафе играла песня корейского исполнителя PSY "Gangnam Style".

Кирилл Кокорин, Александр Кокорин, Павел Мамаев

"Тогда нетрезвые братья громко провели незаконную в РФ параллель между чиновником и исполнителем песни. На очной ставке, кстати, Кокорин-старший извинился перед Паком, но тот его не простил. Сейчас выражения "китийоза" и "вали в Китай" проходят (квалификационную – 24 канал) экспертизу. А вместе с хулиганкой это может потянуть уже на 12 лет", – сообщает Telegram канал Mash.

Один из очевидцев при условии анонимности поделился воспоминаниями о том вечере: "Дядя в костюме (Денис Пак – 24 канал) что-то им сказал (футболистам Кокорину и Мамаеву – 24 канал) типа "я постоянный клиент, что это за вседозволенность". Кокорин сразу набросился: "Ты что, китаез, совсем попутал? Вали в свой Китай!" При этом изображал движения, как в клипе "Gangnam Style".

Агрессивный намек на сходство господина Пака с китайцами вызвал обвинения в экстремизме

Между тем Владимир Жириновский, знаменийтий своим нестандартным видением мира и всесторонней поддержкой политики Путина, заявил: "Не нужно жестоких наказаний для Кокорина и Мамаева. Для чего нам быть кровожадными? Уже осудили в советское время талантливого футболиста Эдуарда Стрельцова, причем по сомнительным обвинениям ( к слову, Стрельцова обвинили в изнасиловании после пьянки – 24 канал). И кто потерял? Страна наша потеряла своего Пеле!"

Напомним, в воскресенье, 7 октября, в Санкт-Петербурге клуб "Зенит", в котором выступает Кокорин, принимал "Краснодар" Мамаева. Последний забил гол в этом матче, но выиграл "Зенит". После этого оба футболиста отправились в Москву праздновать десятилетие своей дружбы. После чего состоялся целый ряд незаконных поступков компании навеселе. 10 октября футболистов задержали и поместили в изолятор временного содержания за избиение чиновников в центре Москвы, 11 октября состоялись очные ставки с пострадавшими, а 12 октября было принято решение о мере пресечения.