Российский доброволец пытался спасти защитников "Азостали": как это было
Боец Коловрат (позывной "Барсик") вместе с другими защитниками добрались до оккупированного Мариуполя на вертолетах и привезли на "Азовсталь" медикаменты и боеприпасы.
Доброволец шесть дней выполнял боевые задания и, получив ранения, тайно был эвакуирован обратно на вертолете. Об этом Коловрат эксклюзивно рассказал сайту 24 канала.
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Путь в Украину
Коловрат приехал в Украину осенью 2014 года и стал бойцом еще тогда батальона "Азов". Вместе с другими защитниками участвовал в боях за Широкино, Павлополь, Марьинку.Мужчина рассказал, что во время столкновений на Манежной площади в москве люди еще были адекватные и могли хоть как-то противостоять системе в россии. Однако все это подавилось. Поэтому, когда в Украине в 2013 году началась Революция достоинства, активная и сознательная молодежь россии поддерживала ее.
По мнению Коловрата, Майдан – это то, что россия, грубо говоря, потеряла у себя. 24 сентября 2014 года, когда в Украине шла война, россияне выходили на митинги за мир. Но они сразу подвергались преследованию со стороны ФСБ. Их начали допрашивать и открывать против них уголовные дела.
Я уже думал, как приехать в Украину, но у меня здесь не было ни родственников, ни друзей. Потом я узнал об "Азове", видел много видео о них. Познакомился с двумя волонтерами в Украине и пытался узнать, могу ли я туда попасть, берут ли туда иностранцев. И мне сказали, что берут,
– рассказал он.
Ветеран полка "Азов", боец ССО "Азов" Киев – Коловрат / Фото 24 канала, Валентини Полищук
До лета 2017 года Коловрат служил в полку "Азов". А после Широкинской операции, когда их сняли с передовой, уволился и начал жить гражданской жизнью. 24 февраля он в очередной раз встал на защиту Украины и был добровольцем, совершившим героический первый рейс в оккупированный Мариуполь, чтобы помочь защитникам "Азовстали".
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Желающих освободить Мариуполь было много
"Барсик" отметил, что даже не задумывался, а сразу для себя решил, что там должно быть. По словам мужчины, желающих деблокаду Мариуполя было действительно очень много, потому что там были их друзья.
Кроме того, к тому моменту сложилось мнение, что защитников Мариуполя якобы бросили, что делалось возможное, чтобы спасти их.
Сейчас мужчина проходит реабилитацию после травмы, которую получил во время выполнения боевого задания и добавляет, что если бы была возможность еще раз туда полететь, то сделал бы это.
Эвакуация из "Азовстали": что известно
- Украинские бойцы почти три месяца мужественно защищали Мариуполь. Российские захватчики взяли город в окружение с первых дней марта. Силы оккупантов преобладали в разы.
- Однако, 16 мая украинское военное руководство дало приказ представителям гарнизона Мариуполя сохранить свою жизнь и выйти из "Азовстали", которую называли крепостью Мариуполя.
- Сейчас в плену находятся более 2,5 тысяч украинских военных, которых удалось эвакуировать из "Азовстали". Все они стали "публичными пленными", поэтому стране-агрессору невыгодно применять пытки против наших защитников. Об этом заявил Владимир Зеленский. Со временем всех наших бойцов должны обменять.
- Украина 29 июня смогла вернуть на родину 144 своих воинов. Обмен стал одним из самых больших с начала полномасштабного российского вторжения.
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