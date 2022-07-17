Российский доброволец пытался спасти защитников "Азостали": как это было

Боец Коловрат (позывной "Барсик") вместе с другими защитниками добрались до оккупированного Мариуполя на вертолетах и привезли на "Азовсталь" медикаменты и боеприпасы.

Доброволец шесть дней выполнял боевые задания и, получив ранения, тайно был эвакуирован обратно на вертолете. Об этом Коловрат эксклюзивно рассказал сайту 24 канала.

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Путь в Украину

Коловрат приехал в Украину осенью 2014 года и стал бойцом еще тогда батальона "Азов". Вместе с другими защитниками участвовал в боях за Широкино, Павлополь, Марьинку.

Мужчина рассказал, что во время столкновений на Манежной площади в москве люди еще были адекватные и могли хоть как-то противостоять системе в россии. Однако все это подавилось. Поэтому, когда в Украине в 2013 году началась Революция достоинства, активная и сознательная молодежь россии поддерживала ее.

По мнению Коловрата, Майдан – это то, что россия, грубо говоря, потеряла у себя. 24 сентября 2014 года, когда в Украине шла война, россияне выходили на митинги за мир. Но они сразу подвергались преследованию со стороны ФСБ. Их начали допрашивать и открывать против них уголовные дела.

Я уже думал, как приехать в Украину, но у меня здесь не было ни родственников, ни друзей. Потом я узнал об "Азове", видел много видео о них. Познакомился с двумя волонтерами в Украине и пытался узнать, могу ли я туда попасть, берут ли туда иностранцев. И мне сказали, что берут,

– рассказал он.

Ветеран полка "Азов", боец ССО "Азов" Киев – Коловрат / Фото 24 канала, Валентини Полищук

До лета 2017 года Коловрат служил в полку "Азов". А после Широкинской операции, когда их сняли с передовой, уволился и начал жить гражданской жизнью. 24 февраля он в очередной раз встал на защиту Украины и был добровольцем, совершившим героический первый рейс в оккупированный Мариуполь, чтобы помочь защитникам "Азовстали".

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Желающих освободить Мариуполь было много

"Барсик" отметил, что даже не задумывался, а сразу для себя решил, что там должно быть. По словам мужчины, желающих деблокаду Мариуполя было действительно очень много, потому что там были их друзья.

Кроме того, к тому моменту сложилось мнение, что защитников Мариуполя якобы бросили, что делалось возможное, чтобы спасти их.

Сейчас мужчина проходит реабилитацию после травмы, которую получил во время выполнения боевого задания и добавляет, что если бы была возможность еще раз туда полететь, то сделал бы это.

Эвакуация из "Азовстали": что известно

Украинские бойцы почти три месяца мужественно защищали Мариуполь. Российские захватчики взяли город в окружение с первых дней марта. Силы оккупантов преобладали в разы.

Однако, 16 мая украинское военное руководство дало приказ представителям гарнизона Мариуполя сохранить свою жизнь и выйти из "Азовстали", которую называли крепостью Мариуполя.

Сейчас в плену находятся более 2,5 тысяч украинских военных, которых удалось эвакуировать из "Азовстали". Все они стали "публичными пленными", поэтому стране-агрессору невыгодно применять пытки против наших защитников. Об этом заявил Владимир Зеленский. Со временем всех наших бойцов должны обменять.

Украина 29 июня смогла вернуть на родину 144 своих воинов. Обмен стал одним из самых больших с начала полномасштабного российского вторжения.

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